Angelo De Clercq haalt herinneringen op: enkel zo kan je Tim Merlier kloppen

Bondscoach Angelo De Clercq blikt terug op zijn jarenlange band met Tim Merlier. De relatie tussen hen gaat verder dan het sportieve, met een persoonlijke connectie die tot vandaag standhoudt. Merlier is zelfs peter van De Clercqs oudste dochter.

Merlier als trainingspartner in de jeugdjaren

In hun jonge jaren trainden De Clercq, Merlier en Bert Van Lerberghe regelmatig samen. Ze volgden een vaste route via de Kluisberg en de Trieu. De Clercq stelt dat hij en Van Lerberghe toen steevast moesten wachten op Merlier bovenaan de hellingen.

“Voor Bert en ik was dat eerst een minuut boven wachten op Tim en dan twee minuten”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Merlier had op dat moment nog moeite met het klimwerk, maar op vlakke stukken toonde hij al uitzonderlijke snelheid.

Langs de Schelde viel Merlier op door zijn explosiviteit. De Clercq vertelt dat hij als nieuweling koersen won in de sprint, net als Van Lerberghe, maar dat Merlier hen met gemak achter zich liet. “Tim reed ons gewoon tien fietsen los”, klinkt het. De enige manier om hem te verslaan was volgens De Clercq hem “ín de Schelde rijden”.

Van pelotonsprinter tot winnaar

Ook in wedstrijden viel Merlier op, zelfs wanneer het niet om de overwinning ging. In sprints voor lagere klasseringen reed hij concurrenten moeiteloos voorbij. De Clercq stelt dat Merlier in pelotonsprints voor bijvoorbeeld plaats veertien iedereen achter zich liet. Zijn snelheid was toen al uitzonderlijk, maar het duurde nog enkele jaren voor hij die ook kon omzetten in overwinningen.





Volgens De Clercq heeft Merlier zijn fysieke capaciteiten geleidelijk uitgebouwd. Hij stelt dat de renner zijn motor doorheen de jaren heeft ontwikkeld. “Hij heeft door de jaren heen zijn motor uitgebouwd waardoor hij die snelheid ook echt kon benutten om koersen te winnen”, besluit hij.