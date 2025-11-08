Belg van Soudal Quick-Step trekt keiharde conclusie en kiest voor totaal andere uitdaging

Na acht seizoenen in het professionele wielrennen kiest Jordi Warlop voor een nieuwe richting. De West-Vlaming stopt zijn zoektocht naar een profcontract en start een opleiding tot vrachtwagenchauffeur.

Einde van een profcarrière

Jordi Warlop, 29 jaar, heeft besloten zijn loopbaan als beroepsrenner af te sluiten. Hij zal een CE-opleiding volgen om vanaf komende zomer voltijds als vrachtwagenchauffeur aan de slag te gaan. Tegelijk blijft hij actief in het wielrennen, zij het op het niveau van elite 2. Een verlenging bij zijn huidige ploeg kwam er niet, ondanks pogingen om via Jurgen Foré een nieuw contract af te dwingen.

Gedurende acht jaar reed Warlop in het profpeloton. Hij begon bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij vier seizoenen actief was. Daarna volgden korte passages bij B&B Hotels-KTM en het Devoteam van Soudal Quick-Step. De laatste twee jaren maakte hij deel uit van de WorldTour-formatie The Wolfpack. “Op continentaal niveau waren er mogelijkheden, maar tegen het minimum van het minimum zag ik dat niet zitten”, stelt Warlop aan de Krant van West-Vlaanderen. “Het eindigt jammer genoeg.”

Warlop over Guangxi en Sport Vlaanderen

In oktober reed Warlop nog de Tour of Guangxi in China. Hij werkte er in dienst van Paul Magnier, die vijf van de zes ritten won. “Met Warre Vangheluwe reed ik vele kilometers op kop”, vertelt hij. “We deden het daar goed. Want vijf van de zes ritten gewonnen. Veel beter kan niet.”

Ondanks het afscheid blikt Warlop ook terug op positieve ervaringen. Vooral zijn tijd bij Sport Vlaanderen-Baloise noemt hij waardevol. “Er waren nog mooie momenten in die acht jaar”, klinkt het. “De vier seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise bijvoorbeeld: ernstig, maar toch speels. We hadden toen ook een hele goede ploeg.”

Tegenslagen en doorzettingsvermogen

Zijn carrière kende ook moeilijke periodes. In juni 2022 liep hij bij het BK in Middelkerke een zware blessure op, waardoor hij dat seizoen niet meer kon koersen. Door het verdwijnen van B&B Hotels-KTM zat hij bovendien zonder ploeg. “Toen dacht ik dat het voorbij was”, geeft hij toe.

Na het behalen van de Belgische titel in het strandracen nam Warlop contact op met Patrick Lefevere. “Ik belde met de vraag of hij een plaatsje had in zijn Devoteam”, zegt hij. “Twee dagen later was dat geregeld.” In dat seizoen reed hij zich opnieuw in de kijker en verdiende hij een plek bij Soudal Quick-Step. Daar speelde hij een ondersteunende rol bij zeges van onder meer Tim Merlier en Paul Magnier. Ook die momenten beschouwt hij als heel waardevol, maar nu wachten hem andere uitdagingen.