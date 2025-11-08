"Bier en shotjes": bij deze wielerploeg werd het seizoen heel goed ingezet

Tobias Lund Andresen bereidt zich voor op zijn eerste seizoen bij Decathlon AG2R La Mondiale. De Deense sprinter blikt terug op een opvallende teambuilding met zijn nieuwe ploeggenoten.

Start bij Decathlon AG2R La Mondiale

Na zijn overstap van Picnic PostNL naar Decathlon AG2R La Mondiale maakt Tobias Lund zich op voor het seizoen 2026. De ploeg kondigde zijn komst aan na afloop van het vorige seizoen. Lund nam inmiddels deel aan een eerste teamstage met zijn nieuwe collega’s. Daarbij stond niet alleen sport centraal, maar ook het groepsgevoel.

Tijdens de ploegstage werd er aandacht besteed aan het versterken van de onderlinge band. “We hebben natuurlijk gefeest, we hebben ijsbrekers gehad in de vorm van bier en shotjes en we hebben wel wat ‘gebond’”, vertelt hij aan Feltet. Volgens hem heerst er een positieve sfeer binnen de ploeg. De activiteiten dienden als kennismaking en als middel om de remmingen weg te nemen.

Lund over balans tussen werk en ontspanning

Naast de informele momenten werd er ook gewerkt aan praktische zaken. De renners namen deel aan vergaderingen, maten nieuwe kleding en ondergingen bikefits. Lund stelt dat het kamp een goede mix bood van relevante taken en groepsvorming. “Het is een goede combinatie tussen relevante opdrachten en teambuilding”, zegt hij.

De ploegstage markeert het begin van een nieuwe fase voor Lund. De sprinter, die op 23-jarige leeftijd al zeven overwinningen op zijn naam heeft staan, kende in het afgelopen seizoen slechts één zege. Die kwam in januari tijdens de Surf Coast Classic in Australië. Hij sloot zijn seizoen af met deelname aan de Holland Tour.

Vooruitblik op het komende seizoen

Na afloop van het seizoen geniet Lund van zijn rustperiode. Hij geeft aan dat hij nog niet opnieuw met serieuze training is begonnen. “Nu heb ik offseason. Ik ben nog niet begonnen met echt trainen”, zegt hij. Het teamkamp heeft hem vertrouwen gegeven voor het komende jaar.

Lund kijkt uit naar zijn eerste volledige seizoen bij Decathlon AG2R La Mondiale. De ploeg heeft hoge verwachtingen van hem als sprinter. De eerste kennismaking met het team verliep volgens hem vlot en constructief. “Het was een goede teamkamp, en ik kijk uit naar volgend jaar”, besluit hij.