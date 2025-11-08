Broer van toprenner maakt totaal onverwachte comeback

Na een lange afwezigheid keert Leo Hayter in 2026 terug in het professionele wielerpeloton. De Brit sluit zich aan bij een nieuwe Amerikaanse ploeg die inzet op een warme en stabiele omkadering.

Nieuwe start bij Modern Adventure Pro Cycling

Leo Hayter zal in 2026 uitkomen voor Modern Adventure Pro Cycling, een nieuw opgerichte Amerikaanse wielerploeg. Deze formatie werd opgericht door George en Rich Hincapie en zal debuteren als Pro Team.

De ploeg bestaat uit twintig renners, waarvan twaalf afkomstig uit de Verenigde Staten. Hayter, voormalig winnaar van de Ronde van Italië voor beloften in 2021, krijgt hiermee een kans om zijn carrière te herlanceren.

De ploegleiding benadrukt het belang van een ondersteunende omgeving. Volgens Rich Hincapie is het team “familiaal en zorgzaam.” Hayter tekende een contract voor één seizoen en zal proberen opnieuw aansluiting te vinden bij het hoogste niveau. De ploeg zelf heeft zich verbonden aan een project van minstens zes jaar, met focus op continuïteit en groepsgevoel.

Rich Hincapie over Hayters terugkeer

Rich Hincapie, algemeen manager van de ploeg, ziet potentieel in Hayter. “Ik denk dat wij het juiste programma voor hem zijn. Er is geen druk, hij kan rustig de tijd nemen om zijn talent terug te vinden. Het is een echte ruwe diamant.” De Brit krijgt dus de ruimte om zich opnieuw te ontwikkelen, zonder directe prestatiedruk.

Hayters terugkeer volgt op een periode waarin hij zijn carrière tijdelijk onderbrak. De renner kampte met mentale gezondheidsproblemen en eetstoornissen. Zijn beslissing om opnieuw te koersen komt na jaren van persoonlijke uitdagingen. De ploegleiding wil hem daarin begeleiden met een aanpak die gericht is op herstel en stabiliteit.

Toekomstperspectief voor Hayter

Hoewel Hayter slechts voor één seizoen heeft getekend, sluit de ploeg verdere samenwerking niet uit. De nadruk ligt voorlopig op re-integratie en het hervinden van ritme. De structuur van Modern Adventure Pro Cycling biedt daarvoor de nodige ruimte. De ploeg mikt niet op onmiddellijke resultaten, maar op duurzame groei.

De terugkeer van Hayter wordt binnen het peloton als opmerkelijk beschouwd. Zijn eerdere prestaties bij Ineos Grenadiers toonden zijn potentieel. Nu krijgt hij de kans om dat opnieuw te bewijzen, in een omgeving die volgens Hincapie geen druk legt, maar vertrouwen biedt.