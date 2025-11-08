"Een halve oorlog": Mario De Clercq zegt waarom renners nu veel beter met elkaar overeen komen dan vroeger

"Een halve oorlog": Mario De Clercq zegt waarom renners nu veel beter met elkaar overeen komen dan vroeger
De sfeer binnen nationale selecties in het veldrijden is volgens Angelo en Mario De Clercq sterk veranderd. Waar vroeger conflicten de toon zetten, heerst nu onder renners meer collegialiteit en onderlinge steun.

Van verdeeldheid naar verbondenheid Angelo

Angelo De Clercq merkt op dat de omgang tussen renners vandaag de dag veel harmonieuzer verloopt dan vroeger. “Dat verschil is gigantisch. We hebben hier op het EK acht eliterenners die allemaal goed overeenkomen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens hem verlopen kampioenschappen tegenwoordig vlot en aangenaam. Hoewel de wil om te winnen blijft bestaan, is de sfeer binnen de selectie fundamenteel veranderd. “Vroeger bestond een selectie echt uit clans. Iedereen op zijn eigen eiland”, zegt vader Mario.

Mario De Clercq bevestigt dat de situatie in zijn tijd anders was. Hij vertelt dat er binnen nationale selecties vaak spanningen waren. “Wij kwamen in zo’n nationale selectie met ruzie toe.” Volgens hem lag dat deels aan de persoonlijkheden van de renners, maar ook aan de beperkte communicatiekanalen. “Wat hadden wij? De kranten. Op maandag begonnen de journalisten en op vrijdag had iedereen ruzie met iedereen.”

Digitale communicatie en financiële zekerheid

Mario wijst op de rol van sociale media in het verbeteren van de onderlinge relaties. Renners hebben nu dagelijks contact via digitale kanalen. “Ze sturen elkaar duimpjes en wat-weet-ik-allemaal op Facebook, op Instagram, op WhatsApp”, zegt hij. Die constante verbondenheid zorgt voor meer begrip en minder conflicten.

Daarnaast speelt financiële stabiliteit een rol. Mario stelt dat renners tegenwoordig beschikken over vaste maandinkomens, wat de druk op prestaties verlaagt. In zijn tijd was men afhankelijk van startgelden, waardoor het verschil tussen winnen en verliezen veel groter was. “Een cross kon een halve oorlog zijn”, klinkt het.

Voorbeeld uit recente selectie volgens Angelo De Clercq

Angelo haalt een concreet voorbeeld aan om het verschil te illustreren. Hij vertelt dat Wout van Aert vorig jaar pas laat besliste om deel te nemen aan het WK. Toch reageerden andere renners positief. “En toch hebben andere renners uit de selectie berichtjes gestuurd om te laten weten dat ze blij waren dat hij erbij was”, zegt hij. Dit ondanks het feit dat Van Aert hun kansen op een podiumplaats verkleinde.

