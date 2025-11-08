Eerste Belgische medaille op het EK veldrijden is een feit!

Op het EK veldrijden in Middelkerke is België erin geslaagd zijn eerste medaille te behalen. In de wedstrijd voor beloften kleurde het podium internationaal, met een opvallende prestatie van een jonge Italiaan en een knappe eindsprint van een Belgische renner.

Agostinacchio grijpt Europese titel bij beloften

De Europese titel bij de eerstejaars beloften ging naar Mattia Agostinacchio. De Italiaan, die vorig jaar al de Europese titel bij de junioren won, wist ook in deze hogere categorie zijn klasse te tonen.

In de voorlaatste ronde profiteerde hij van een fout achter hem, waarna hij zijn voorsprong niet meer uit handen gaf. Daarmee verlengde hij zijn status als toptalent in het internationale veldrijden.

Agostinacchio reed een gecontroleerde wedstrijd en liet zich niet uit zijn evenwicht brengen na de ontstane kloof. Zijn tempo bleef hoog en hij hield zijn concurrenten op afstand tot aan de finish. De overwinning betekent een nieuwe stap in zijn ontwikkeling, met opnieuw een Europese trui als beloning.

Kay De Bruyckere sprint naar brons

Voor België kwam de eerste medaille van het kampioenschap op naam van Kay De Bruyckere. In een spannende eindsprint wist hij het brons te veroveren. Zijn directe tegenstander in die sprint was Aubin Sparfel, die uiteindelijk net naast het podium viel. De Bruyckere toonde zich op het juiste moment en verzekerde zich van een plaats bij de beste drie.

Het zilver ging naar Nederland, waar David Haverdings als tweede over de streep kwam. Daarmee was het podium volledig verdeeld over drie verschillende landen. De prestatie van De Bruyckere zorgde voor de eerste Belgische eremetaal op het EK in Middelkerke.

