Gelekte e-mails naar renners van Israel-Premier Tech werpen opvallend licht op terugtrekking sponsor

De terugtrekking van Premier Tech als co-titelsponsor van Israel-Premier Tech in 2026 kwam onverwacht. Gelekte interne communicatie toont aan dat de ploeg zelf niet vooraf op de hoogte was van het besluit, wat voor onduidelijkheid zorgde binnen de organisatie.

Geen voorafgaand overleg met het team

Uit e-mails van algemeen manager Kjell Cärlstrom blijkt dat de aankondiging van Premier Tech zonder interne afstemming gebeurde. “Vandaag heeft Premier Tech aangekondigd om afstand te nemen van hun taken als co-titelsponsor in 2026”, citeert Daniel Benson een gelekt bericht.

Volgens Cärlstrom was er geen overleg met de ploeg, waardoor renners en staf pas via externe kanalen op de hoogte werden gebracht. “Dit is niet in overleg gedaan met het team, en daarom waren we niet in een positie om jullie intern te informeren over de aankondiging”, klinkt het in de gelekte e-mails.

De beslissing van Premier Tech werd toegelicht in een persbericht, zonder dat de ploeg op de hoogte was. Daarin werd verwezen naar reputatieschade als doorslaggevende factor om deze beslissing uiteindelijk te nemen.

Kjell Cärlstrom over toekomstplannen

Cärlstrom betreurt de gang van zaken in de e-mails, maar benadrukt dat er actief gezocht wordt naar nieuwe partners. Hij stelt dat er gesprekken lopen met meerdere geïnteresseerde partijen. “We hebben veel lopende en spraakmakende gesprekken met potentiële partners, en we verwachten jullie een update te kunnen geven in de komende week”, schrijft hij nog.

Ondanks de teleurstelling blijft de ploeg zich richten op het komende seizoen. Cärlstrom bevestigt dat de interne werking en voorbereiding op 2026 ongewijzigd blijven. “We weten dat het teleurstellend is, en dat het iets is waar we aan moeten blijven werken, maar het verandert de aanpak voor 2026 niet”, gaat hij verder.

Motivatie binnen de ploeg blijft intact

De manager benadrukt dat de motivatie binnen de ploeg groot blijft. Hij verwacht dat de renners zich blijven inzetten voor een sterke start van het nieuwe seizoen. “We zijn meer gemotiveerd dan ooit om op de beste manier mogelijk te starten en ik kijk er naar uit om jullie bij het trainingskamp te zien over twee weken”, besluit hij.