Iets voor jou? Ga bij Visma Lease a Bike werken en help mee aan het succes van Van Aert en co

Team Visma Lease a Bike heeft een vacature uitgeschreven voor een voltijdse werkplaatsbeheerder/mechanieker in Den Bosch. De functie speelt een centrale rol in de dagelijkse werking van het High Performance Center van de wielerploeg.

Structuur en ondersteuning in de werkplaats

De werkplaatsbeheerder is verantwoordelijk voor het organiseren en onderhouden van de technische omgeving waarin de ploeg functioneert. De taken omvatten het inrichten van een efficiënte werkplaats, het onderhouden van gereedschap en apparatuur, en het beheren van het magazijn, zo klinkt het in een persbericht aan onze redactie. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat leveringen controleert en verwerkt, en ondersteuning biedt bij racevoorbereidingen en specifieke opdrachten.

Het sleutelen aan fietsen behoort eveneens tot het takenpakket. De rol vereist een praktische ingesteldheid, nauwkeurigheid en zelfstandigheid. Ervaring in een technische of logistieke omgeving is een pluspunt, net als affiniteit met de wielersport. Dagelijkse aanwezigheid in Den Bosch is gewenst, gezien de locatie van het High Performance Center.

Visma Lease a Bike over teamcultuur en ambitie

Binnen Team Visma Lease a Bike wordt gewerkt aan materiaal voor het hoogste niveau van het wielrennen. De werkplaatsbeheerder draagt bij aan een omgeving waarin sportieve prestaties optimaal ondersteund worden.

De organisatie biedt een marktconform salaris en een dynamische werkomgeving. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om deel uit te maken van een ambitieus team. De functie biedt directe impact op de prestaties van een van de meest succesvolle wielerploegen ter wereld.

Sollicitatieprocedure en deadline

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie indienen via e-mail, onder vermelding van ‘Sollicitatie werkplaatsbeheerder/mechanieker HPC’. De deadline voor inzending is vastgesteld op 17 november. Kandidaten worden gevraagd een motivatiebrief en cv mee te sturen.