Iets voor jou? Ga bij Visma Lease a Bike werken en help mee aan het succes van Van Aert en co

Iets voor jou? Ga bij Visma Lease a Bike werken en help mee aan het succes van Van Aert en co
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Team Visma Lease a Bike heeft een vacature uitgeschreven voor een voltijdse werkplaatsbeheerder/mechanieker in Den Bosch. De functie speelt een centrale rol in de dagelijkse werking van het High Performance Center van de wielerploeg.

Structuur en ondersteuning in de werkplaats

De werkplaatsbeheerder is verantwoordelijk voor het organiseren en onderhouden van de technische omgeving waarin de ploeg functioneert. De taken omvatten het inrichten van een efficiënte werkplaats, het onderhouden van gereedschap en apparatuur, en het beheren van het magazijn, zo klinkt het in een persbericht aan onze redactie. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat leveringen controleert en verwerkt, en ondersteuning biedt bij racevoorbereidingen en specifieke opdrachten.

Het sleutelen aan fietsen behoort eveneens tot het takenpakket. De rol vereist een praktische ingesteldheid, nauwkeurigheid en zelfstandigheid. Ervaring in een technische of logistieke omgeving is een pluspunt, net als affiniteit met de wielersport. Dagelijkse aanwezigheid in Den Bosch is gewenst, gezien de locatie van het High Performance Center.

Visma Lease a Bike over teamcultuur en ambitie

Binnen Team Visma Lease a Bike wordt gewerkt aan materiaal voor het hoogste niveau van het wielrennen. De werkplaatsbeheerder draagt bij aan een omgeving waarin sportieve prestaties optimaal ondersteund worden.

De organisatie biedt een marktconform salaris en een dynamische werkomgeving. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om deel uit te maken van een ambitieus team. De functie biedt directe impact op de prestaties van een van de meest succesvolle wielerploegen ter wereld.

Sollicitatieprocedure en deadline

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie indienen via e-mail, onder vermelding van ‘Sollicitatie werkplaatsbeheerder/mechanieker HPC’. De deadline voor inzending is vastgesteld op 17 november. Kandidaten worden gevraagd een motivatiebrief en cv mee te sturen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Angelo De Clercq haalt herinneringen op: enkel zo kan je Tim Merlier kloppen

Angelo De Clercq haalt herinneringen op: enkel zo kan je Tim Merlier kloppen

21:30
"Meer in het leven dan een fiets": Renner die dit jaar bijna arm verloor wil carrière nog niet beëindigen

"Meer in het leven dan een fiets": Renner die dit jaar bijna arm verloor wil carrière nog niet beëindigen

20:00
Wonderkind Felix uit De Slimste Mens heeft een grote droom in het wielrennen Naast de fiets

Wonderkind Felix uit De Slimste Mens heeft een grote droom in het wielrennen

19:00
Gelekte e-mails naar renners van Israel-Premier Tech werpen opvallend licht op terugtrekking sponsor

Gelekte e-mails naar renners van Israel-Premier Tech werpen opvallend licht op terugtrekking sponsor

18:30
Broer van toprenner maakt totaal onverwachte comeback

Broer van toprenner maakt totaal onverwachte comeback

18:00
"Bier en shotjes": bij deze wielerploeg werd het seizoen heel goed ingezet

"Bier en shotjes": bij deze wielerploeg werd het seizoen heel goed ingezet

17:00
"Een halve oorlog": Mario De Clercq zegt waarom renners nu veel beter met elkaar overeen komen dan vroeger

"Een halve oorlog": Mario De Clercq zegt waarom renners nu veel beter met elkaar overeen komen dan vroeger

16:30
"Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel

"Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel

16:00
1
Belg van Soudal Quick-Step trekt keiharde conclusie en kiest voor totaal andere uitdaging

Belg van Soudal Quick-Step trekt keiharde conclusie en kiest voor totaal andere uitdaging

15:00
Eerste Belgische medaille op het EK veldrijden is een feit!

Eerste Belgische medaille op het EK veldrijden is een feit!

14:02
"Vervelend": Belgische crosser geniet van afwezigheid Van Aert en Van der Poel in het veld

"Vervelend": Belgische crosser geniet van afwezigheid Van Aert en Van der Poel in het veld

13:30
"Was dat maar waar": Laurens Sweeck klaar en duidelijk over het EK veldrijden

"Was dat maar waar": Laurens Sweeck klaar en duidelijk over het EK veldrijden

13:00
Nieuwe operatie voor Iserbyt? Mettepenningen zegt wat de doorslag zal geven

Nieuwe operatie voor Iserbyt? Mettepenningen zegt wat de doorslag zal geven

12:30
Na onverwachte deelname Van Aert aan WK veldrijden: De Clercq onthult reactie van Belgische crossers

Na onverwachte deelname Van Aert aan WK veldrijden: De Clercq onthult reactie van Belgische crossers

12:00
Roger De Vlaeminck streng voor "arrogante" Remco Evenepoel: "Moet dat echt?"

Roger De Vlaeminck streng voor "arrogante" Remco Evenepoel: "Moet dat echt?"

11:00
"Dat vond hij echt fantastisch": Van Hooydonck deelt details over uitstapje Van Aert naar de VS

"Dat vond hij echt fantastisch": Van Hooydonck deelt details over uitstapje Van Aert naar de VS

10:00
Wordt het zand een probleem op het EK? Sven Nys doet boekje open over zoon Thibau

Wordt het zand een probleem op het EK? Sven Nys doet boekje open over zoon Thibau

09:00
Thibau Nys zegt wie grote favoriet is voor EK veldrijden en ziet ook nog ander gevaar

Thibau Nys zegt wie grote favoriet is voor EK veldrijden en ziet ook nog ander gevaar

08:30
Toon Aerts met twijfels voor EK veldrijden, maar ziet wel één iets in zijn voordeel spelen

Toon Aerts met twijfels voor EK veldrijden, maar ziet wel één iets in zijn voordeel spelen

08:00
Nieuwe bom bij Israel-Premier Tech: toekomst van twee Belgen plots onzeker

Nieuwe bom bij Israel-Premier Tech: toekomst van twee Belgen plots onzeker

07:30
Bijzondere challenge zorgt bij primeur voor totaal onverwachte ontdekking over België: "Dan denk je: wow"

Bijzondere challenge zorgt bij primeur voor totaal onverwachte ontdekking over België: "Dan denk je: wow"

07:00
Van Aert & co duidelijk nog superpopulair: ware stormloop voor evenement van Visma-Lease a Bike

Van Aert & co duidelijk nog superpopulair: ware stormloop voor evenement van Visma-Lease a Bike

07/11
Johan Bruyneel: "Ik denk niet dat het Tadej Pogacar veel kan schelen wat de vader van Remco Evenepoel zegt"

Johan Bruyneel: "Ik denk niet dat het Tadej Pogacar veel kan schelen wat de vader van Remco Evenepoel zegt"

07/11
Fietsenfabrikant Mathieu van der Poel reageert op de komst van een nieuw wapen voor de Nederlandse topper

Fietsenfabrikant Mathieu van der Poel reageert op de komst van een nieuw wapen voor de Nederlandse topper

07/11
🎥 Wow! Remco Evenepoel doet niet onder voor Mathieu van der Poel en pronkt nu zelf met heel duur speelgoed

🎥 Wow! Remco Evenepoel doet niet onder voor Mathieu van der Poel en pronkt nu zelf met heel duur speelgoed

07/11
Remco Evenepoel geniet er duidelijk van dat hij jonge talentjes uit eigen academie compleet kon verrassen

Remco Evenepoel geniet er duidelijk van dat hij jonge talentjes uit eigen academie compleet kon verrassen

07/11
Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

07/11
Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

07/11
Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

07/11
Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

07/11
Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

07/11
Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

07/11
Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

07/11
CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

07/11
Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

07/11
🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

07/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Angelo De Clercq Eli Iserbyt Sven Nys Laurens Sweeck Roger De Vlaeminck Nathan Van Hooydonck Johan Bruyneel Benoît Cosnefroy Patrick Evenepoel Tom Van Asbroeck Toon Aerts Joris Nieuwenhuis Quinten Hermans Jordi Warlop Adam Hansen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved