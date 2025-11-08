"Meer in het leven dan een fiets": Renner die dit jaar bijna arm verloor wil carrière nog niet beëindigen

Davide Cimolai heeft nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst als profrenner. Na een zwaar seizoen overweegt hij zijn opties, maar sluit een terugkeer bij Movistar niet volledig uit.

Een zwaar seizoen zonder perspectief

Cimolai, die in 2025 zijn zestiende seizoen als profrenner afwerkte, heeft momenteel geen contract voor 2026. Hij geeft aan dat hij niet actief op zoek is naar een nieuwe ploeg. “Aan het begin van het jaar had ik nog het doel om ook in 2026 te koersen”, stelt hij bij Tuttobiciweb. De renner van 36 jaar blikt terug op een fysiek en mentaal uitputtend seizoen waarin hij zijn gewenste niveau niet haalde.

Zijn jaar begon met ziekte tijdens de Ronde van Oman, gevolgd door deelname aan de UAE Tour zonder voldoende herstel. Later werd hij op het laatste moment opgeroepen voor Strade Bianche, na een week zonder training. In het voorjaar kreeg hij te maken met een infectie aan zijn arm, die bijna leidde tot amputatie. “Het was niets ingewikkelds, maar ik lag een week in het ziekenhuis en kreeg dagenlang antibiotica via infuus”, vertelt hij.

Cimolai over Movistar en toekomstplannen

In de zomer volgden nog drie oorontstekingen en een coronabesmetting tijdens de Ronde van Polen. Desondanks reed hij de zware Renewi Tour uit. “Ik heb me nog nooit zo hard ingezet om een koers gewoon te beëindigen”, zegt hij. Ondanks deze tegenslagen sluit hij een terugkeer niet volledig uit, maar enkel bij zijn huidige ploeg. “Een jaar extra met Movistar had ik graag gedaan, maar opnieuw beginnen in een andere omgeving zie ik niet zitten.”

Cimolai voelt zich in balans met zijn beslissing. “Ik ben sereen, in vrede met mezelf, ik heb niets meer te bewijzen.” Hij overweegt verschillende opties voor de toekomst, waaronder een rol binnen de wielerwereld. “Ik zou mijn zestien jaar ervaring graag inzetten voor jonge renners.” Tegelijkertijd toont hij interesse in landbouw, mede door zijn woonplaats in de Prosecco-regio.

Nieuwe doelen buiten de koers

Hoewel hij zijn carrière mogelijk afsluit, blijft fysieke inspanning een onderdeel van zijn leven. Hij geeft aan dat hij graag wil beginnen met hardlopen. “Ik heb altijd graag gelopen, en zou graag ooit de marathon van New York lopen.” Cimolai benadrukt dat hij zijn keuzes rustig wil overwegen, zonder druk om snel een nieuwe richting te kiezen. “Er is meer in het leven dan een fiets”, besluit hij.