Na onverwachte deelname Van Aert aan WK veldrijden: De Clercq onthult reactie van Belgische crossers

Geen Wout van Aert aan de start van het EK veldrijden dit weekend, maar begin dit jaar stond hij wel verrassend aan de start van het WK veldrijden. En daar waren de andere Belgische crossers verrassend positief over.

Vrijdag zaten de Belgische profs die zondag het EK veldrijden rijden allemaal broederlijk naast elkaar voor een persmoment. Iedereen kan het goed vinden met elkaar en is er appreciatie. Bij Sven Nys, Bart Wellens en Mario De Clercq was dat zeker niet het geval.

Volgens Mario De Clercq is het nu anders omdat renners veel nauwer met elkaar in contact staan door sociale media. Ook zijn zoon Angelo De Clercq, die nu bondscoach is, merkt dat er veel minder rivaliteit is.

Belgen vonden het geen probleem dat Van Aert WK veldrijden reed

Dat ondervond de bondscoach ook begin dit jaar. Toen besliste Wout van Aert pas een week voor het WK veldrijden dat hij aan de start zou staan. En dat was op dat moment toch verrassend.

"En toch hebben andere renners uit de selectie berichtjes gestuurd om te laten weten dat ze blij waren dat hij erbij was. Terwijl Wout letterlijk hun podiumplaats afneemt", zegt De Clercq bij Het Nieuwsblad.





Dat bleek ook achteraf, want Van Aert pakte zilver op het WK in Liévin. Al zou uiteindelijk geen Belg naast een medaille grijpen, want het was de Nederlander Joris Nieuwenhuis die op de ondankbare vierde plaats eindigde.