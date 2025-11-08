Roger De Vlaeminck streng voor "arrogante" Remco Evenepoel: "Moet dat echt?"

Roger De Vlaeminck neemt vaak geen blad voor de mond. Ook over Remco Evenepoel is De Vlaeminck niet bepaald positief.

Remco Evenepoel is een van de beste Belgische renners sinds lang. Hij won met de Vuelta in 2022 als eerste Belg sinds 1978 een grote ronde, won al meerdere wereldtitels en in elke grote ronde won hij al minstens twee etappes.

Evenepoel won onder meer ook al twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer de Clasica San Sebastian. Ook op het BK pakte Evenepoel al de twee titels, hij werd ook al twee keer Europees kampioen tijdrijden.

Begin januari wordt Evenepoel 26 jaar, maar hij heeft wel al 67 profzeges op zijn naam staan. Vorig jaar werd hij als eerste renner ooit dubbel olympisch kampioen op de weg door goud te pakken in de tijdrit en de wegrit.

De Vlaeminck vindt Evenepoel arrogant

Roger De Vlaeminck is echter minder positief over Evenepoel. "Hij is mijn type niet. Goeie wielrenner, hé. Super tijdrijder. Maar, ik weet het niet... Ik vind hem soms een beetje arrogant", zegt De Vlaeminck bij HLN.





"Om dan over de meet te komen en je velo in de lucht te steken... — moet dat?", verwijst hij onder meer naar het zegegebaar van Evenepoel op de Spelen, al stond hij toen wel voor zijn fiets. "Rij over de streep en win gewoon, hé. Ik in de tijd stak eens een handje op."