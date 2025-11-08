"Vervelend": Belgische crosser geniet van afwezigheid Van Aert en Van der Poel in het veld

Op Mathieu van der Poel en Wout van Aert is het nog even wachten in het veldrijden. Volgens Quinten Hermans is dat echter een goede zaak.

Met veel verschillende winnaars is het veldrijden bij de mannen vaak onvoorspelbaar. Vooraf kan op papier iedereen winnen, ook al zou Thibau Nys de komende weken wel eens de dominante factor kunnen worden.

Van der Poel en Van Aert domineren

Toch zal er altijd onvoorspelbaarheid blijven, tot Wout van Aert en vooral Mathieu van der Poel weer aan de start staan in de kerstperiode. De zevenvoudige wereldkampioen veldrijden laat de laatste jaren ook heel weinig liggen.

Van zijn laatste 25 crossen won Van der Poel er maar liefst 24, eens hij aan de start staat wordt winnen dus aartsmoeilijk voor de andere crossers. Quinten Hermans vindt het dan ook goed dat de 'Grote Twee' nog even op zich laten wachten.

Meer strijd zonder Van der Poel en Van Aert

"Je kan het jammer vinden dat Mathieu Van der Poel en Wout van Aert er nauwelijks bij zijn, maar als zij elke cross naar zich toetrekken zal dat vaste patroon uiteindelijk ook wat vervelen", zegt hij bij Het Belang van Limburg





Hermans erkent wel dat de aanwezigheid van Van der Poel en Van Aert zorgt voor een pak meer extra publiek, maar kan de cross ook groot zijn zonder hen. "Dat toont die leuke strijd tussen oud(er) en jong wel", stelt Hermans nog.