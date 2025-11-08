Wordt het zand een probleem op het EK? Sven Nys doet boekje open over zoon Thibau

Het zand wordt zondag de grootste tegenstander van Thibau Nys op het EK in Middelkerke. Vader Sven Nys ziet wel tekenen dat het goedkomt.

Als Thibau Nys zichzelf wil opvolgen als Europees kampioen veldrijden, dan zal hij zondag goed door het zand moeten rijden. Volgens vader Sven Nys is dat een van de enige zwakke punten die zijn zoon nog heeft.

Toch ziet vader Nys dat het niet allemaal kommer en kwel moet zijn door het zandparcours in Middelkerke. "Als je conditioneel op punt staat, kan je voor een stuk dingen waar je wat minder goed in bent, compenseren. Daar moet hij op hopen", zegt hij bij HLN.

Voorbereiding van Thibau Nys op EK in Middelkerke

Tijdens zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft Thibau Nys ook meer getraind in het zand. Zo trokken hij voor zijn training vaker naar het strand van Hofstade in plaats van te trainen in de bossen van Lichtaart.

En ook het parcours zelf kan nog een verschil maken. Volgens Sven Nys zal het er ook van afhangen of het zand er droog of nat zal bijliggen. Tijdens de verkenning van zaterdag zal hij al meer duidelijkheid krijgen.





"Hij heeft het momenteel nog niet volledig onder de knie, maar dat doet hem zeker niet met twijfels of minder ambitie naar Middelkerke afzakken." Alleen beseft Nys wel dat hij zondag minder uitgesproken favoriet is dan op de Koppenberg.