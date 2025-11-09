📷 Belgische renner die beroerte kreeg komt na twee maanden met update

Begin september werd Ludovic Robeet (31) getroffen door een beroerte. Twee maanden later is de Belg van Cofidis aan de beterhand.

Net voor de Canadese koersen in Québec en Montréal werd Ludovic Robeet getroffen door een beroerte. De Waalse renner van Cofidis belandde zo midden september in het ziekenhuis en het bleef stil rond hem.

Op zijn sociale media heeft Robeet nu een update gegeven. "Ik ben weer buiten gaan fietsen en het voelt geweldig", schrijft Robeet. "Er zijn nog steeds ups en downs, sommige dagen zijn makkelijker dan andere, maar er is vooruitgang."

"Bedankt voor jullie berichten, jullie steun en jullie aanwezigheid. We gaan door, stap voor stap. Nu aan het werk om weer op mijn oude niveau te komen", besluit de 31-jarige Robeet nog zijn bericht.

Robeet heeft contract tot eind 2027 bij Cofidis

Dit seizoen reed Robeet voor het tweede seizoen bij de Franse ploeg Cofidis. Daar reed hij vooral in dienst van de kopmannen, goede uitslagen rijden kon hij niet. Al heeft Robeet in tegenstelling tot veel collega's wel nog een contract.

Midden juni werd het contract van Robeet met twee jaar verlengd bij de Franse ploeg, tot eind 2027. Op het palmares van Robeet staan met een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali in 2019 en Nokere Koerse in 2021 twee profzeges.