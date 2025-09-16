Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

We moeten weer duimen dat het goed afloopt met een wielrenner, want een Belg uit het peloton is helaas in een hachelijke situatie beland. Het gaat om Ludovic Robeet.

Le Soir en Belga melden dat de 31-jarige Robeet sinds vorige week in het ziekenhuis ligt. Dat is het gevolg van een beroerte die hij heeft gekregen. Het zal voor vrienden en familie zeker schrikken geweest zijn toen ze dit nieuws vernamen. Zeker omdat het wielrennen al meermaals geconfronteerd is geweest met de kwestie hartfalen.

Soms is men er op tijd bij, maar we hebben al gezien dat dit grote gevolgen kan hebben. Soms moet de levensstijl van een persoon nadien radicaal veranderen. Helaas is het zelfs ook al fataal gebleken. Gelukkig lijkt het in het geval van Robeet zo'n vaart niet te lopen. Thierry Marichal laat weten dat ze positieve en bemoedigende signalen opvangen.

Robeet heeft nog enkele jaren zekerheid

Marichal is sportdirecteur bij Cofidis, de ploeg waar Robeet actief is. Dit is het tweede jaar dat Robeet voor Cofidis rijdt. Onze landgenoot heeft nog een contract bij de Franse ploeg tot het einde van 2027. Over zijn toekomst hoeft hij zich dus niet meteen zorgen te maken, op voorwaarde dat hij er weer helemaal bovenop kan komen.

Mogelijk kent u hem vooral van zijn jaren bij Bingoal WB. Ludovic, de zoon van oud-wielrenner Patrick Robeet, won in 2021 Nokere Koerse. Dat is tot dusver de grootste overwinning uit zijn carrière. Hij wordt vaak ingezet in de klassiekers. Zo is hij er ook al zes keer in geslaagd om Parijs-Roubaix uit te rijden: niet iedereen kan dat zeggen.

Canadese koersen geschrapt van planning

Aangezien hij plots in het ziekenhuis belandde, moest Robeet sowieso al enkele wedstrijden schrappen. Het was immers voorzien dat hij aan de Canadese koersen in Qu&bec en Montréal ging deelnemen. Dat lukte nu uiteraard niet.