Dreigt einde carrière? Laura Verdonschot openhartig over aanhoudende pijn

Met een achtste plaats was Laura Verdonschot de beste Belgische op het EK veldrijden. Door een aanslepende blessure kan Verdonschot wel niet voluit gaan.

Na een slechte start op het EK veldrijden in Middelkerke moest Laura Verdonschot de hele tijd achtervolgen. Verdonschot kan normaal wel goed door het zand rijden, maar kampt ook met fysieke problemen.

"Na één ronde voelde ik mijn linkse voet niet meer. In goede conditie moet ik hier veel dichter eindigen. De pijn ben ik ondertussen gewoon", zei Verdonschot achteraf bij Sporza. Voor die pijn onderging Verdonschot al een operatie.

Wat is er aan de hand met Laura Verdonschot?

Begin dit jaar ging Verdonschot onder het mes voor twee dichtslibbende bekkenslagaders, in totaal duurde die ingreep zo'n 4,5u. Verdonschot moest lang revalideren, maar haar probleem is dus nog niet verholpen.

"Een tweede operatie zou ik sowieso niet meer doen. Dan zou ik eerder naar einde carrière neigen", stelt Verdonschot. Want de eerste operatie kostte haar te veel energie om terug te keren als renster.

Verdonschot onderging onlangs extra onderzoeken en daaruit zijn wel een aantal zaken naar boven gekomen. Ze probeert daarmee nu aan de slag te gaan en hoopt dat haar slapende voet dan ook wegtrekt.