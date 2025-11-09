Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

Rijden door het zand is iets wat Thibau Nys bij de profs nog nooit echt goed heeft gedaan. En toch heeft de titelverdediger er deze week niet speciaal op getraind voor het EK in Middelkerke.

Kan Thibau Nys zijn Europese titel veldrijden verlengen op de militaire basis van Lombardsijde? Na de Koppenbergcross werd Nys duidelijk als favoriet naar voren geschoven, maar door het zand blijft er onzekerheid.

Tijdens zijn voorbereiding op het veldritseizoen heeft Thibau Nys wel een aantal specifieke sessies in het zand afgewerkt, vooral op het strand van Hofstade. Volgens zijn coach Paul Van Den Bosch is Nys dan ook klaar voor het EK.

Voorbereiding Thibau Nys op EK veldrijden

En Van Den Bosch werpt nog iets anders op. "We zijn er intussen ook achter gekomen dat dit EK geen pure zandcross wordt", zegt hij bij De Zondag. "Er zal wel zand zijn, maar heel lang duurt het niet en er zal vooral gelopen moeten worden."

Tijdens de trainingen van Thibau Nys lag de focus deze week ook niet op het parcours, omdat het volgens Van Den Bosch een factor is die je zoals het weer gewoon niet onder controle hebt.





Nys heeft deze week dan ook vooral getraind om zijn Europese titel te kunnen verlengen. "Je moet conditioneel in orde zijn en zo goed mogelijk voorbereid aan de start verschijnen", stelt Van Den Bosch nog.