"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

Thibau Nys stond met twijfels aan de start van het EK veldrijden. Hij was opgestaan met een pijnlijke rib en dat zorgde voor paniek bij de titelverdediger.

Net voor de start van het EK veldrijden kwamen commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers met het nieuws dat Thibau Nys last zou hebben van zijn ribben. Vader Sven Nys meldde dat zijn zoon zou starten met ingetapete ribben.

Ook ploegleider Eric Braes bevestigde tijdens de live-uitzending op VRT1 dat Nys last had. "Hij heeft het blijkbaar opgelopen toen hij zich omdraaide in bed. Een osteopaat heeft hem behandeld. Laat ons hopen dat het goed komt."

Speelde pijnlijke rib Nys parten op EK veldrijden?

Het kwam goed met Nys, hij reed bijna altijd in de top vijf en kwam uiteindelijk heel dicht bij het verlengen van zijn Europese titel. In de sprint bleek Toon Aerts te sterk voor Nys, die tevreden moest zijn met zilver.

Toch had Nys wel twijfels, bevestigde hij achteraf. "Ik was echt wel in paniek. De rib blokkeerde helemaal. We hebben die laten losmaken", zei bij Sporza. Tijdens het EK heeft hij er ook geen last van gehad.





Nys wilde het dan ook niet als excuus inroepen en vond zich op zijn waarde geklopt door Aerts. "Daar ga ik heb zeker niet op steken. Ik heb er geen last van gehad", besloot Nys. Hij mag vanaf nu zijn Belgische trui aantrekken.