"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

Is Tadej Pogacar de beste renner aller tijden en dus straffer dan Eddy Merckx? Roger De Vlaeminck is het daar heel duidelijk niet mee eens.

Tadej Pogacar domineert vooral de laatste twee jaar het wielrennen. De Sloveen won in 2024 en 2025 in totaal 45 koersen en dat waren bijna allemaal topkoersen. Twee keer de Tour, twee keer het WK, de Ronde van Vlaanderen en twee keer Luik-Bastenaken-Luik.

De Sloveen evenaarde dit seizoen ook Eddy Merckx door drie monumenten en het WK te winnen. Merckx won in 1971 Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Pogacar won de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

Pogacar stond dit seizoen ook als eerste renner ooit op het podium van alle monumenten en het WK en is nu samen met Fausto Coppi recordhouder in Lombardije, maar de Sloveen won wel vijf keer op rij.

De Vlaeminck vindt Merckx beter dan Pogacar

Toch is Pogacar voor Roger De Vlaeminck nog niet de allerbeste renner ooit. "Pogacar komt nog niet aan de tenen van Merckx!", stelt De Vlaeminck bij HLN. "Laat mij vandaag 22 jaar zijn en in het peloton met Pogacar rijden, en hij rijdt mij niet los."

Dat Pogacar in Lombardije wegreed van onder meer Remco Evenepoel op een niet heel lastige beklimming, slaat voor De Vlaeminck alles. "Even goed als Merckx... Komaan, zeg."