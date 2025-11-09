Marion Norbert Riberolle zakt door het ijs op EK veldrijden en heeft daar opvallende verklaring voor

Marion Norbert Riberolle droomde van het podium op het EK veldrijden. De Belgische kampioene kwam nooit in het stuk voor en werd dertiende op bijna vijf minuten.

"Ik heb goede benen, het parcours bevalt me en ik beschik over het nodige zelfvertrouwen." Marion Nobert Riberolle had een dag voor het EK veldrijden nog hoop op een medaille, maar ze zou nooit in de buurt komen.

De Belgische kampioene had een offday in Middelkerke. "Ik had enorm veel stress bij de start, er zijn geen excuses voor. Het was de slechtste dag van mijn seizoen", reageerde Norbert Riberolle bij Sporza.

Stress verlamde Norbert Riberolle op EK veldrijden

Vooral mentaal was er dus een probleem bij Norbert Riberolle en daar wil ze aan werken richting de volgende grote kampioenschappen. Nu Sanne Cant er niet meer is, wordt er ook meer verwacht van Norbert Riberolle.

Maar de Belgische kampioene slaagde er maar niet in om de stress uit haar lichaam te krijgen. "Ik had er geen enkel plezier in om hier te rijden." Toch reed Norbert Riberolle door en werd ze dus dertiende op net geen vijf minuten.

"Het was niet makkelijk, maar uit respect voor de fans heb ik vandaag doorgezet tot de finish", besloot de Belgische kampioene nog. Dinsdag in Niel kan Norbert Riberolle alles al doorspoelen met een nieuwe cross.