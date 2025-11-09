Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Lucinda Brand moest tevreden zijn met zilver op het EK veldrijden. En dat komt onder meer door de macht van de broers Roodhooft in de cross.

De Nederlandse Inge van der Heijden sloeg al snel een kloof op het EK en reed van start tot finish aan de leiding. Haar landgenotes Lucinda Brand en Aniek van Alphen wilden niet achtervolgen, maar ook de Italiaanse Sara Casasola niet.

Brand stelde bij Sporza al dat ze gemengde gevoelens had bij het feit dat Casasola niet op kop wilde rijden om het gat met Van der Heijden dicht te rijden. De Italiaanse is een ploegmate van Van der Heijden bij Crelan-Corendon.

Voor Brand was het vreemd om te merken dat de merkenteams wel een rol speelden om het EK, maar in andere crossen niet. "Ik had liever een andere koers gereden, zoals we de afgelopen weken hebben gereden", zegt ze bij In de Leiderstrui.

Zijn broers Roodhooft te machtig in het veld?

"Als dit de voorbode is voor de rest van het seizoen, dan wordt het nog een ingewikkeld seizoen om tegen de Roodhoofts te strijden", lachte de Nederlandse. "Dan moet ik met heel goede benen aan de start komen."

De broers Roodhooft hebben niet alleen Alpecin-Deceuninck en Fenix-Deceuninck, maar ook nog Crelan-Corendon en Seven Racing, de ploeg van Van Alphen, in hun portefeuille. De ploeg van Brand, Baloise Glowi Lions, is dan weer van Sven Nys.