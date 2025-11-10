Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Wanneer zien we Wout van Aert weer aan veldrijden doen? We blijven vol ongeduld wachten. Op basis van zijn Instagrampagina kunnen we misschien besluiten dat hij stilaan al wat kennismaakt met het veld.

Wout van Aert heeft op zijn Instagrampagina opnieuw een weekoverzicht geplaatst, zoals hij dat wel vaker doet. "Week 45", heeft hij erbij geschreven. Deze keer bestaat dit overzicht uit bijna allemaal foto's. Enkel aan het einde zit een filmpje, maar dat is voor de veldritliefhebbers die wachten op de rentree van Wout misschien het meest betekenisvol.

Zoals verwacht hebben het merendeel van de foto's betrekking op de trip van Wout van Aert naar de Verenigde Staten van Amerika. Dat uitje van Van Aert is al uitgebreid in de media aan bod gekomen. Wat dat betreft zijn er geen grote verrassingen meer, al heeft Van Aert wel een foto genomen van een reuzengrote slogan die hij is tegengekomen.

Motiverende slogan voor Van Aert

Die moet dus wel indruk op hem gemaakt hebben. Van Aert zag deze zegswijze aan een Athlete Performance Center. Op een zwarte achtergrond stond in hoofdletters en in het wit: "LEGENDS ARE MADE, NOT BORN". Legenden worden gemaakt, niet geboren. Deze slogan kan Van Aert misschien motiveren tot nog verdere grootse prestaties.

Inmiddels is Wout van Aert wel terug in België. Helemaal aan het einde van het overzicht komt dan het filmpje. We zien Van Aert met een trainingsmakker langs water door een veld rijden. Het lag er droog bij: we kunnen het dus nog niet echt door de modder klieven en zand was zeker nergens te bespeuren. Toch is dit het dichtste wat we recent al gezien hebben dat Wout bij veldrijden is gekomen.





Weten we snel meer over de plannen van Wout?

We wisten uiteraard wel dat Van Aert weer aan het trainen was, maar hij kan ook voornamelijk wegtrainingen inlassen. Het is overigens geen geheim dat het wegwielrennen het belangrijkste blijft. Misschien is dit toch een indicatie dat we binnenkort meer te weten komen over de plannen van Van Aert in de cross.