"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

Wout van Aert was deze week in de Verenigde Staten. En daar heeft hij de Amerikaanse smaak toch stevig te pakken gekregen.

Dat Wout van Aert deze week in de Verenigde Staten vertoefde, daar was op zijn sociale media niet naast te kijken. Van Aert bezocht onder meer het hoofdkwartier van Cervélo en deed ook nog andere activiteiten.

Zo ging Van Aert basketballen met NBA-legende Reggie Miller, vlamde hij in een auto op een circuit, ging hij naar een NBA-wedstrijd van de LA Lakers en samen met 200 fans reed Van Aert een 'social ride'.

"De hoofdreden van ons bezoek is het bezoek aan enkele sponsors", zei Van Aert bij CyclingNews. "Het is goed om te zien hoe de mensen hier werken, en wat meetings te hebben over de ontwikkeling van onze fietsen."

Van Aert droomt van de Olympische Spelen in 2028

Voor Van Aert was het al enkele jaren geleden dat hij in de VS was geweest, want er zijn weinig topkoersen. "Hopelijk kan ik ooit eens koersen in de VS, want ik denk dat er hier een groot platform om koersen te organiseren."





Van Aert heeft alleszins al één Amerikaanse koers in zijn agenda gezet. "Een groot doel voor mij zijn alvast de Spelen in LA." In 2028 wordt een opvolger gezocht voor Evenepoel, voor Van Aert zouden het zijn derde Olympische Spelen kunnen worden.

In Tokio pakte hij in 2021 zilver in de wegrit, vorig jaar in Parijs brons in de tijdrit. Kan Van Aert in 2028 het goud eens pakken? Binnen drie jaar zal Van Aert net geen 34 jaar zijn.