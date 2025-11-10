Grote naam uit het Belgische veldrijden aangereden op training en dat blijft niet zonder gevolgen

Het is altijd nieuws dat je niet wil horen, vanwege de mogelijke gevolgen. Een aanrijding op training heeft verwondingen nagelaten bij Marion Norbert Riberolle.

De Belgisch kampioene veldrijden en haar ploeg Crelan-Corendon hebben het nieuws samen bekendgemaakt op Instagram. "Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle moet de volgende drie wedstrijden aan zich laten voorbijgaan", opent Crelan-Corendon de mededeling. In Niel, Merksplas en Hamme zal ze dus niet mee kunnen crossen.

Vervolgens laat haar ploeg weten wat de reden is van haar afwezigheid. "Marion kwam zondag tijdens een training in aanrijding met een wagen. Er kan ook meteen een medische update meegegeven worden en die is niet min. "Ze liep daarbij een diepe snijwonde ter hoogte van de linkerbil op, die met nietjes werd gesloten." Het zal toch even schrikken geweest zijn voor de veldrijdster.

Crelan-Corendon wenst Norbert Riberolle beterschap

Inmiddels zijn er ook wel weer positieve signalen. "Het herstel verloopt goed, maar ze neemt de nodige rust. Volgende maandag volgt een herevaluatie om te bepalen wanneer ze de competitie kan hervatten." Binnen een week komen we dus meer te weten. Haar ploeg komt nog met de traditionele maar oprechte woorden: "Veel beterschap, Marion".

Het toont haar drang om alsmaar beter te doen dat ze een dag na het EK veldrijden voor vrouwen weer op de baan was voor een training. Zaterdag barste Norbert Riberolle nog in tranen uit na een teleurstellend EK. Ze had het immers begeven onder de stress en wijtte hieraan haar prestatie en het hierbij horende resultaat. Ze werd dertiende.

Duimen voor snelle terugkeer Norbert Riberolle

Het is zonde dat dit haar dan weer overkomt, want dat verdient ze uiteraard totaal niet. Niet alleen haar ploeg maar de hele veldritwereld zal duimen voor een snelle terugkeer van Norbert Riberolle. Laten we hopen dat onze Belgische veldrijdsters snel weer op volle kracht zijn.