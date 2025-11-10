Grote naam uit het Belgische veldrijden aangereden op training en dat blijft niet zonder gevolgen

Grote naam uit het Belgische veldrijden aangereden op training en dat blijft niet zonder gevolgen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is altijd nieuws dat je niet wil horen, vanwege de mogelijke gevolgen. Een aanrijding op training heeft verwondingen nagelaten bij Marion Norbert Riberolle.

De Belgisch kampioene veldrijden en haar ploeg Crelan-Corendon hebben het nieuws samen bekendgemaakt op Instagram. "Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle moet de volgende drie wedstrijden aan zich laten voorbijgaan", opent Crelan-Corendon de mededeling. In Niel, Merksplas en Hamme zal ze dus niet mee kunnen crossen.

Vervolgens laat haar ploeg weten wat de reden is van haar afwezigheid. "Marion kwam zondag tijdens een training in aanrijding met een wagen. Er kan ook meteen een medische update meegegeven worden en die is niet min. "Ze liep daarbij een diepe snijwonde ter hoogte van de linkerbil op, die met nietjes werd gesloten." Het zal toch even schrikken geweest zijn voor de veldrijdster.

Crelan-Corendon wenst Norbert Riberolle beterschap

Inmiddels zijn er ook wel weer positieve signalen. "Het herstel verloopt goed, maar ze neemt de nodige rust. Volgende maandag volgt een herevaluatie om te bepalen wanneer ze de competitie kan hervatten." Binnen een week komen we dus meer te weten. Haar ploeg komt nog met de traditionele maar oprechte woorden: "Veel beterschap, Marion". 

Het toont haar drang om alsmaar beter te doen dat ze een dag na het EK veldrijden voor vrouwen weer op de baan was voor een training. Zaterdag barste Norbert Riberolle nog in tranen uit na een teleurstellend EK. Ze had het immers begeven onder de stress en wijtte hieraan haar prestatie en het hierbij horende resultaat. Ze werd dertiende.

Duimen voor snelle terugkeer Norbert Riberolle

Het is zonde dat dit haar dan weer overkomt, want dat verdient ze uiteraard totaal niet. Niet alleen haar ploeg maar de hele veldritwereld zal duimen voor een snelle terugkeer van Norbert Riberolle. Laten we hopen dat onze Belgische veldrijdsters snel weer op volle kracht zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Marion Norbert-Riberolle

Meer nieuws

Thijs Zonneveld door het dolle heen na het EK veldrijden: hij wijst naar Van der Poel en Van Aert als factoren

Thijs Zonneveld door het dolle heen na het EK veldrijden: hij wijst naar Van der Poel en Van Aert als factoren

19:08
Thibau Nys geeft het ruiterlijk toe: er is iemand waar hij heel erg mee meeleeft

Thibau Nys geeft het ruiterlijk toe: er is iemand waar hij heel erg mee meeleeft

17:00
Plots lijkt een troef verdwenen, Thibau Nys leert uit pijnlijke nederlaag: "Daar moet iets aan gedaan worden"

Plots lijkt een troef verdwenen, Thibau Nys leert uit pijnlijke nederlaag: "Daar moet iets aan gedaan worden"

14:00
Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

21:30
Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

20:30
Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

18:43
Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

18:13
Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

16:30
Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

16:01
De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

15:00
Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

13:30
Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

13:00
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

12:30
Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

12:00
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

11:00
Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

10:00
Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

09:00
Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

08:30
Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

08:00
'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

07:30
"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

07:00
"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

09/11
Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

09/11
Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

09/11
"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

09/11
Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

09/11
"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

09/11
Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

09/11
Marion Norbert Riberolle zakt door het ijs op EK veldrijden en heeft daar opvallende verklaring voor

Marion Norbert Riberolle zakt door het ijs op EK veldrijden en heeft daar opvallende verklaring voor

09/11
Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

09/11
Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

09/11
"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

09/11
'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

09/11
Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

09/11
Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

09/11
"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

09/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Paul Herygers Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Toon Aerts Pim Ronhaar Jonas Vingegaard Rasmussen Lucinda Brand Greg Van Avermaet Marion Norbert-Riberolle Johan Bruyneel Tim Wellens Davide Cimolai Roger De Vlaeminck Angelo De Clercq Tim Merlier Bert Van Lerberghe Sara Casasola Francesco Moser

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved