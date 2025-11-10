Plots lijkt een troef verdwenen, Thibau Nys leert uit pijnlijke nederlaag: "Daar moet iets aan gedaan worden"

Moet Thibau Nys zich plots zorgen maken over iets wat een troef zou moeten zijn? Mogelijk moet hij toch wat aandacht aan zijn sprint besteden.

Nys is tweede geworden op het EK veldrijden, nadat hij door Toon Aerts gevloerd werd in de sprint. Eens Aerts lanceerde, kwam Nys er zelfs niet meer naast en kon hij enkel stranden in het zog van de nieuwe Europese kampioen. In het wegwielrennen is de spurt nochtans een sterk wapen van Nys, al gaat het dan meestal om een oplopende sprint.

In een vlakke massasprint zal je hem ook niet dikwijls aan het werk zien, al heeft hij in principe dus wel de pure snelheid in de benen. Of verkijken we ons daarop? "Niet dat ik spectaculair trager ben geworden, maar mijn sprint is de laatste jaren wel een klein beetje afgebot", reageert Thibau Nys met heldere taal bij Het Laatste Nieuws.

Nys wil meteen aan sprint sleutelen

Het is moeilijk te bepalen in welke mate dit dan beslissend was voor het EK veldrijden, maar het is in elk geval geen voordeel gebleken. "Dat ik er hier niet kon uitkomen, vind ik zeer jammer. Daar moet iets aan gedaan worden." Nys lijkt het te menen: zodra een bepaald aspect ook maar een klein beetje minder goed draait, wil hij kort op de bal spelen.

Er lijken dus wel wat sprinttrainingen aan te komen. "Ik moet er dringend weer wat meer op gaan focussen!" Als Nys zijn sprint weer wat kan aanscherpen, zal hij daar in het vervolg van zijn carrière alleen maar bij gebaat zijn. Het kan in het veld helpen om spannende crossen te winnen, maar zeker op de weg zal hij toch een goede sprint nodig hebben.





Enigszins het Van Aert-verhaal

Soms is het nu eenmaal zo dat het verloop van wedstrijden renners op dingen attent kan maken. In het voorjaar van 2025 had een Van Aert het op de weg ook ineens moeilijk om sprints te winnen, wat daarna dan weer verbeterde.