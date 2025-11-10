Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike heeft in de grote ronden de uitdaging om Tadej Pogacar te bekampen, maar heeft zich al meermaals bij de suprematie van de Sloveen moeten neerleggen. Dat begint toch zijn sporen na te laten.

Niemand minder dan kopman Jonas Vingegaard geeft bij La Dernière Heure toe hoe imponerend zijn rivaal is. "Soms lijkt Tadej Pogacar echt onverslaanbaar. Hij is heel sterk. Hij is ontegensprekelijk de beste renner ter wereld op dit moment." Vingegaard is één en al lof voor de fysieke capaciteiten van zijn belangrijkste tegenstander.

Dat zou de indruk kunnen wekken dat de moed bij Vingegaard in de schoenen zakt, maar dat is niet het geval. "Als ik mezelf zou vertellen dat hij niet te kloppen is, dan zou dat betekenen dat ik het opgeef. Dat zal ik dus niet doen. Ik denk dat ik op zijn minst een kans heb om hem toch te kloppen. Ik heb het gevoel dat ik net terug ben op het niveau dat ik had vóór mijn val in Ronde van het Baskenland van 2024."

Crash in het Baskenland heeft Vingegaard getekend

De zware valpartij uit die rittenkoers heeft Vingegaard echt wel getekend en dat had ook impact op zijn tweestrijd met Pogacar. "Het duurt langer dan ik dacht om terug te komen, maar momenteel kan ik dezelfde watts duwen als vóór de val. Ik voel dat ik nog ruimte heb om beter te worden. Misschien geldt dat ook wel voor hem…" Voor elke concurrent van Pogacar is dat een angstwekkende gedachte.

Eén van de renners die Vingegaard telkens bijstaat in de Tour, is Edoardo Affini. De Italiaan spreekt bij Bici.PRO over de gevolgen van de nederlagen in de Tour. "Het klopt dat de grootste sponsors achter de Tour aan zitten, omdat dit meeste media-aandacht met zich meebrengt, zoals de Champions League in het voetbal", maakt Affini de vergelijking.





Affini vol besef over grootsheid van de Tour

Op dat vlak kan daar geen enkele andere wielerwedstrijd tegen op. "De Giro, de Vuelta en de klassiekers zijn belangrijk, maar de Tour is gewoon meer. We hebben geprobeerd de Tour te winnen, maar Tadej en zijn team waren ons de baas."