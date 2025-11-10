Thibau Nys geeft het ruiterlijk toe: er is iemand waar hij heel erg mee meeleeft

Thibau Nys is niet te beroerd om zich empathisch op te stellen. Hij kan zelfs meeleven met een tegenstander, na afloop van een wedstrijd weliswaar.

Met de ene tegenstander heb je ook al wel meer voeling, omdat die misschien in andere wedstrijden net een medestander is. Die situatie kan je uiteraard meemaken op kampioenschappen. Pim Ronhaar rijdt in klassementscrossen bijvoorbeeld net als Thibau Nys voor Baloise Glowi Lions. Op het EK kwamen ze elk uit voor hun land.

Pim Ronhaar was na zijn felle strijd tegen al die Belgen nog aan het uithijgen in de mixed zone in Middelkerke, toen Thibau Nys even halt hield om hem toe te spreken. De Nederlander was vierde geworden en viel dus net naast het podium. "Ik leef ook wel op dat vlak met hem mee", zegt Nys aan In De Leiderstrui. Volgens Nys hoorde Ronhaar, samen met Wyseure, bij de sterksten in koers.

Ronhaar botst op Belgisch blok

Daar koop je uiteraard niet altijd heel veel voor: het is het resultaat dat telt. "Ik denk ook niet dat ik daar voor onder moest doen, maar die mannen konden echt wel een hoog tempo opleggen. Maar Pim botst op een groot Belgisch blok waar hij veel moest oplossen en ook op een parcours waar het moeilijk was om met een grote motor alles aan flarden te rijden."

Er waren dus wel wat zaken die in het nadeel van Ronhaar speelden. Hij kan daar beter maar niet te lang van wakker liggen. Het beste is om gewoon fier zijn op wat hij zelf heeft kunnen tonen. "Hij rijdt gewoon een hele sterke wedstrijd", is Nys van mening. "Ik denk dat hij er alles aan gedaan heeft, maar meer kan je ook niet doen, denk ik."





Reeks van Ronhaar met podiumplaatsen ten einde

Mogelijk is het wel extra zuur voor Pim Ronhaar omdat hij in zijn vorige vier crossen wel telkens op het podium stond. Bij de vrouwen is iemand als Lucinda Brand er ook echt een specialiste in om elke keer weer op het podium te staan. Bij de mannen is het reeksje van Ronhaar nu dus wel voorlopig gestopt.