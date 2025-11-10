Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel gaat er op training stevig tegenaan. Dat doet hij aan de zijde van een nieuwe trainingsmakker.

In Spanje is triatleet Jan Frodeno de voorbije week samen met Mathieu van der Poel en Freddy Ovett gaan trainen. De Duitser heeft er een filmpje over op zijn Instagrampagina geplaatst, wat dan ook weer gedeeld werd door Van der Poel via zijn eigen Instagram Stories. Ze lijken er alvast plezier in te hebben om hard met de fiets te rijden.

In de video van Frodeno zien we hoe Van der Poel hem en de camera begroet als hij langs de Nederlander komt rijden.  Eerst zien we enkel beelden van de twee op stevige beats, beelden zoals we die wel vaker op sociale media zien dus. In de loop van het filmpje komt er echter iets anders bij wat voor een hele sterke meerwaarde zorgt.

Ook cijfers in video over training Van der Poel

Er komen vanaf een bepaald moment heel erg interessante cijfers in beeld. We zien zo hoeveel het hoogteverschil bedraagt, wat de steiltegraad is van het stuk asfalt waar ze over rijden en hoeveel watt het vermogen bedraagt. Aangezien Van der Poel zelf geen cijfers deelt, is het op deze manier dat u toch iets kan proberen te weten te komen.

Die steiltegraad kan overigens positief of negatief zijn, afhankelijk van of het bergop of bergaf gaat. Op een oplopend stuk zien we Van der Poel wel eens serieus doortrekken, zoals hij dat in de koers al zo vaak gedaan heeft. Van der Poel blijft er een kei in om zijn explosiviteit uit te spelen. Hij wil dit uiteraard ook blijven onderhouden.

Ene trainingsmakker Van der Poel klopt de andere

Dat zal zeker één van de intenties van zijn huidige trainingen zijn. Aan het einde krijgen we dan nog een rangschikking te zien van een bepaald trainingssegment. Freddy Ovett was daar het snelste: hij was één seconde rapper dan Jan Frodeno. Van Van der Poel ook deze keer geen cijfers. 

