Aerts had al Van Aert en Van der Poel geklopt, maar dit verhaal is nog krachtiger: "Veel miserie vergeten"

Toon Aerts kan voor de tweede keer in zijn carrière zeggen dat hij Europees kampioen is. Van Aert en Van der Poel waren er in tegenstelling tot die vorige EK-triomf niet bij. Dat maakt het verhaal niet minder krachtig, want dit is natuurlijk hét antwoord op zijn dopingschorsing.

Bij VTM NIEUWS tracht Aerts zijn tweede Europese titel te vergelijken met zijn eerste. "Het is heel anders, hè. Toen was het een beete onwerkelijk. Wout van Aert en Mathieu van der Poel kloppen, dat was iets wat ik niet verwacht had. Dat gebeurt dan en je kunt stellen dat de carirère daarna een beetje vertrokken was." Dat was het relaas van Pontchâteau 2016.

Middelkerke 2025 doet heel andere gevoeligheden uit de doeken. "Dit is iets anders. Hier zit een verhaal achter en dit is iets waar we lang op gewacht hebben. Als dat dan lukt in een van de grootste wedstrijden sinds mijn comeback, is dit des te beter. Dan ben je heel veel van die miserie snel vergeten", verwijst Aerts naar die schorsing.

Veel van de schouders van Aerts gevallen

Het kwam toch wel meteen bij hem binnen dat hij al die ellende overwonnen had. "Toen ik na de aankomst naar het podiumtentje reed, passeerde die film nog eens van de laatste jaren. Als je de mensen tegenkomt die, dag in dag uit, met u bezig zijn, besef je dat het zot is wat van uw schouders valt." Het is dus op een andere manier surreëel.

Aerts onderstreept ook nog eens dat dit geen Europese titel is van één man alleen. "Dit is een titel die ik behaald heb door te blijven trainen, maar dat had ik nooit gedaan zonder de mensen rond mij. Dat zijn niet enkel mensen uit de koers, maar ook uit het dagelijkse leven in Rijkevorsel." Wellicht heeft Aerts zich in die periode aan kleine dingen opgetrokken.

EK-triomf samen bereikt

Werkelijk elke vorm van steun was toen welkom en heeft nu geleid tot deze nieuwe triomf. "Er veel heel veel mensen die me geholpen hebben, soms bewust en soms onbewust, om te bereiken wat we nu samen bereikt hebben."