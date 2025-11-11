Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Johan Bruyneel zit er niet mee in om een onpopulaire mening te verkondigen. Voor het veldrijden heeft hij veel respect. Niet alleen qua sportieve competitie, maar ook als businessmodel. Daar kan het wegwielrennen nog wel wat van leren volgens hem.

In de podcast THEMOVE+ gaat het ook over de financiële kant van de koers. Zo zijn er wat geruchten over de toekomst van wielerploeg Jayco AlUla. Een nieuwe potentiële hoofdsponsor zou wel met geld over de brug moeten komen. "Om Gerry Ryan te vervangen, moet je vijftien miljoen euro betalen. Het is onhoudbaar op de lange termijn. De sponsorbedragen worden steeds hoger en dat gaat niet stoppen."

Bruyneel wordt er niet blij van. "Dat is wat fundamenteel verkeerd is met het economische businessmodel van het wielrennen. Een sport kan niet overleven als de belangrijkste spelers exclusief afhangen van externe sponsorbedragen. Niets dat door de sport gegenereerd wordt, gaat naar de renners of de ploegen. Het gaat naar de ASO, de organisatoren en de UCI. Dat houdt geen steek."

Bruyneel voorstander van betalende toeschouwers

Er wordt wel nagedacht over nieuwe pistes. "Ik heb artikels gelezen waarin de vraag gesteld wordt: zou het een goed idee zijn om toeschouwers te laten betalen. Het is geen populaire stelling, maar, ja, dat houdt wel degelijk steek. Vergelijk de Tour de France met andere sportevenementen: er is geen ander evenement van die rode met gratis toegang. Als je er wil bij zijn, moet je betalen."

Het zou dan uiteraard gaan over bepaalde delen van de koers. Alleen is er zelfs dan nog altijd sprake van hetzelfde probleem. "Als de Tour dat zou doen, raad eens waar dat geld dan naartoe gaat? Naar de ASO." Er moet dus een manier gevonden worden waardoor er meer geld naar de wielerploegen en de renners kan stromen.

Verschil tussen veldrijden en de weg

Die is er wel in het veldrijden. "De top tien wordt betaald om aan de start te komen. Dat is geld dat niet van de ploeg komt. Naast het salaris is er een starpremie. Dat is wat het wegwielrennen uiteindelijk ook zal moeten doen. In het veldrijden kun je een parcours afsluiten, wat je niet kunt doen op de weg."