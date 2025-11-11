"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen
Roger De Vlaeminck heeft onlangs een spraakmakend interview gegeven waarin hij Van der Poel, Evenepoel en Pogacar niet spaart. Van der Poel zou verschillende dingen niet kunnen, Evenepoel noemt hij arrogant en Pogacar komt volgens De Vlaeminck totaal niet in de buurt van Merckx.

Het interview van De Vlaeminck in HLN heeft niet ontgoocheld qua straffe uitspraken. Die gaan niet alleen Vlaanderen maar de hele wereld rond. Daar komt op sociale media dan weer reactie op. Meerdere X-accounts zetten De Vlaeminck weg als een oude man die het niet meer goed weet. Er wordt zelfs geopperd dat De Vlaeminck zelf datgene heeft wat hij Evenepoel verwijt. 

"Zelfs Bahamontes was niet zo arrogant", schrijft ene Sergio Lopez. Massimo Campostrini vindt eveneens dat de uitspraken van De Vlaeminck nergens op slaan. "Te veel bier Roger, te veel bier." Deze respons komt er niet onverwacht. Als sterren als Van der Poel, Evenepoel en Pogacar in het vizier worden genomen, zullen zij worden verdedigd door personen die het anders zien.

Sommigen begrijpen De Vlaeminck wel

Nochtans is het niet zo dat er online totaal geen steun is voor de meningen van De Vlaeminck. Joris Ermens kan De Vlaeminck bijvoorbeeld wel begrijpen. "Hij is oud, oké. Maar hij heeft een punt." Het zal de 78-jarige oud-coureur misschien toch wel deugddoen dat niet alle generaties afkeurend reageren op zijn blik op het wielrennen.

De viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix heeft natuurlijk wel heel veel gezegd in dat desbetreffende interview. Dan is het de vraag over welke renners hij een punt heeft. "Hij heeft gelijk over Evenepoel", schrijft Gregory. Het is ook niet zo verrassend dat dit als mening aan bod komt. Al sinds zijn doorbraak zijn er personen die pro en contra Evenepoel zijn. 

Kritiek op Van der Poel totaal afgekeurd

Onder de accountnaam IlMaestro wordt er nog een nuance geplaatst bij de uitspraken van De Vlaeminck. "Zijn kritiek op Van der Poel was verkeerd, maar hij had gelijk om uit te halen naar Pogacar en Remco." De commentaren van De Vlaeminck over Van der Poel zijn het enige dat unaniem verworpen wordt, zo lijkt het.

