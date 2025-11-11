Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Zou Remco Evenepoel een dominantere renner moeten zijn dan hij voorlopig is? Die vraag wordt gesteld in een van de wielerpodcasts.

In de Lanterne Rouge Cycling Podcast blikten ze recent terug op het voorbij jaar. "Een DNF in de Tour de France, vierde in de Dauphiné en vijfde in Romandië", overloopt Benji Naesen de resultaten van Evenepoel in rittenkoersen. Inmiddels weten we wat aan de basis lag van zijn opgave in de Tour, maar die andere rittenkoersen waren er ook nog.

Naesen durft de vraag te stellen: "Is Remco Evenepoel niet zo dominant in WorldTour-koersen van een week, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?" Patrick Broe gaat zelfs nog een stukje verder. "Remco zou bijna het moeilijkst te kloppen moeten zijn in koersen van een week." Naesen wil ook niet te hard zijn. "Negeren we zijn blessure in de winter als mogelijke oorzaak?"

Iets wat Evenepoel al langer achtervolgt

Volgens Broe is het iets wat Evenepoel al zijn hele carrière achtervolgt. "Hij is misschien de beste tijdrijder in de geschiedenis, maar zijn laatste eindzege in een Europese WorldTour-koers was de Ronde van Polen in 2020. Oh neen, hij won de UAE Tour in 2023", corrigeert Broe zich nog wel na opzoekwerk. "Het is verrassend dat het hierbij blijft."

Naesen heeft nog een goed geheugen en herinnert zich hoe het een paar jaar geleden in de Emiraten verliep. "Hij won die voornamelijk door de waaiers, is het niet? Is het niet zo dat Yates hem in de bergrit afstrafte?" Dan spreken we over Adam Yates voor alle duidelijkheid. "Ja, Yates zette Remco op tien seconden", geeft Broe correct mee. "Oh, dat is niet zoveel", lacht Naesen.





Red Bull moet hier mee aan de slag

Het is in elk geval zo dat het een werkpunt is voor Evenepoel om beter te doen in WorldTour-koersen van een week, omdat hij alle capaciteiten heeft die nodig zijn om in dit type koersen uit te blinken. Het is misschien iets waar Red Bull hem mee kan helpen.