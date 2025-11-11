Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Philippe Gilbert heeft zich nog eens laten gelden op de fiets. Hij is vroeger dan Van Aert en Van der Poel het veld ingedoken.

Dat zou echt niemand verwachten, maar het is wel realiteit geworden. Uiteraard draaide het bij Gilbert vooral om fun te beleven. Een tweet op zijn X-account, met twee bijhorende foto's, laat zien dat de voormalige wegwielrenner heeft meegedaan aan een veldrit in zijn eigen regio in Luik. Hij was trouwens niet de enige in zijn familie. 

Gilbert is duidelijk niet het enige competitiebeest in zijn familie. Ook zijn broer heeft dat in zich en die kan blijkbaar ook wel overweg met een fiets. "Wat een kerel, die kampioen van Luik. Hij heeft dit weekend de titel van Waals kampioen behaald! Ik heb plezier gemaakt in het veldrijden in de modder dit weekend", laat Philippe Gilbert weten.

Philippe Gilbert feliciteert zijn broer

De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix onderstreept dat het echt wel een positieve ervaring was en hij er niet van wakker ligt dat hij zelf niet won. "Ik amuseer mij altijd rot als ik kan koersen tegen mijn broer. Gefeliciteerd met de overwinning, Jerome!" Op één van de foto's zien we Gilbert ook echt op een veldritfiets zitten: een niet alledaags beeld.

Wie weet kan Philippe Gilbert door dit nieuws te delen ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel aanzetten om toch een snellere terugkeer in het veldrijden te overwegen. Dat is toch min of meer waar de hele veldritwereld zit op te wachten. Met het EK achter de rug begint immers weer een nieuwe fase van het veldritseizoen. 

Altijd verwachtingen voor Van Aert en Van der Poel

Als Van Aert en Van der Poel beginnen te crossen, weten ze echter ook wel dat het om veel meer gaat dan enkel de fun. Als zij aan de start komen, verwachten de mensen ook dat ze een goede prestatie weten te leveren. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Philippe Gilbert

Meer nieuws

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

09:00
De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

08:30
De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

08:00
"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

07:00
Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

21:30
Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

20:30
Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

18:43
Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

18:13
Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

16:30
Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

16:01
De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

15:00
Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

13:30
Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

13:00
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

12:30
Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

12:00
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

11:00
Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

10:00
Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

10/11
Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

10/11
Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

10/11
'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

10/11
"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

10/11
"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

09/11
Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

09/11
Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

09/11
"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

09/11
Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

09/11
"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

09/11
Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

09/11
Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

09/11
Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

09/11
"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

09/11
'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

09/11
Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

09/11
Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

09/11
"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

09/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Paul Herygers Tadej Pogacar Toon Aerts Pim Ronhaar Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Lucinda Brand Greg Van Avermaet Marion Norbert-Riberolle Johan Bruyneel Roger De Vlaeminck Jordi Meeus Arne Marit Sara Casasola Francesco Moser Laura Verdonschot Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved