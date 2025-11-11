Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

Philippe Gilbert heeft zich nog eens laten gelden op de fiets. Hij is vroeger dan Van Aert en Van der Poel het veld ingedoken.

Dat zou echt niemand verwachten, maar het is wel realiteit geworden. Uiteraard draaide het bij Gilbert vooral om fun te beleven. Een tweet op zijn X-account, met twee bijhorende foto's, laat zien dat de voormalige wegwielrenner heeft meegedaan aan een veldrit in zijn eigen regio in Luik. Hij was trouwens niet de enige in zijn familie.

Gilbert is duidelijk niet het enige competitiebeest in zijn familie. Ook zijn broer heeft dat in zich en die kan blijkbaar ook wel overweg met een fiets. "Wat een kerel, die kampioen van Luik. Hij heeft dit weekend de titel van Waals kampioen behaald! Ik heb plezier gemaakt in het veldrijden in de modder dit weekend", laat Philippe Gilbert weten.

Philippe Gilbert feliciteert zijn broer

De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix onderstreept dat het echt wel een positieve ervaring was en hij er niet van wakker ligt dat hij zelf niet won. "Ik amuseer mij altijd rot als ik kan koersen tegen mijn broer. Gefeliciteerd met de overwinning, Jerome!" Op één van de foto's zien we Gilbert ook echt op een veldritfiets zitten: een niet alledaags beeld.

Wie weet kan Philippe Gilbert door dit nieuws te delen ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel aanzetten om toch een snellere terugkeer in het veldrijden te overwegen. Dat is toch min of meer waar de hele veldritwereld zit op te wachten. Met het EK achter de rug begint immers weer een nieuwe fase van het veldritseizoen.

Altijd verwachtingen voor Van Aert en Van der Poel

Als Van Aert en Van der Poel beginnen te crossen, weten ze echter ook wel dat het om veel meer gaat dan enkel de fun. Als zij aan de start komen, verwachten de mensen ook dat ze een goede prestatie weten te leveren.