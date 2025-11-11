Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

Een gloriedag van Wout van Aert was er misschien nooit gekomen. In dat geval was zijn seizoen meteen slechts half zo goed geweest.

Een van de meest memorabele momenten uit het seizoen was Wout van Aert die in Siena op schitterende wijze een Giro-ritzege op zak stak. Het was de overwinning van het karakter, want onderweg moest Van Aert op zijn tanden bijten om niet te lossen bij Isaac del Toro. Misschien had Thymen Arensman nog wel een grotere tegenstander geweest.

Van Aert verklaarde eerder al dat hij vreesde dat de kopgroep niet voorop zou blijven, toen Arensman met mechanische pech vooraan wegviel. In het Helden Magazine doet de Nederlander ook nog eens het verhaal van die dag. De INEOS-renner is van oordeel dat hij zonder pech die dag echt wel in de buurt was gekomen van de zege.

Stof tot nadenken voor Arensman

Nochtans waren het ook niet de minsten die erin slaagden om met hun tweetjes voorop te geraken. Dat moet Arensman ook in overweging nemen. "Ik weet vrij zeker dat ik het Wout en Del Toro in de finale lastig had kunnen maken. Wout zei een paar dagen later tegen me dat hij elke keer op de limiet zat op het moment dat ik op kop reed."

Laat ons het Nederlands enthousiasme noemen, maar wat hij vertelt over het onderonsje met Van Aert, zal zeker wel kloppen. Misschien zal Van Aert in de toekomst ook wel opletten met ontboezemmingen in gesprek met andere renners. Dit is immers al de tweede keer dat Arensman iets publieklijk maakt waar Van Aert hem mee vertrouwt.





Mogelijk om na een zege iets meer te vertellen

Het zijn natuurlijk geen geheimen en na een overwinning kun je al wel eens toegeven wat door het hoofd speelde. Zolang die zege maar binnen is. Voorafgaand aan een wielerwedstrijd of tijdens de koers is dat uiteraard not done.