Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

Het is misschien wel de grootste verrassing op de wielermarkt. Visma heeft een ervaren pion gehaald die onder andere voor Wout van Aert wel diensten kan bewijzen.

De 30-jarige Filippo Fiorelli schrok zodanig van de plotse melding dat een wielerploeg uit de Lage Landen hem wilde. Hij dacht eerst dat het Alpecin-Deceuninck was. Neen hoor, het was het grote Visma-Lease a Bike dat in hem geïnteresseerd was. "Het is een droom die uitkomt", zegt de Italiaan daar nu over in een gesprek met OA Sport.

Voor velen is de vraag wat Visma-Lease a Bike ertoe aan heeft gezet om hem in huis te halen. "De ploeg heeft het me duidelijk uitgelegd. Ze namen de week na de Giro contact met me op en stelden me een project voor dat om mij heen was gebouwd. Een van de aspecten die hen aanstond in hun evaluatie, is mijn vermogen om valpartijen te vermijden: ze hadden er zelfs een dia aan gewijd."

Visma-Lease a Bike kent impact van crashes

Dat is niet zo vreemd, want bij Visma-Lease a Bike weten ze welke schade valpartijen kunnen aanrichten. Zelfs kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben daar lang na hun crashes last van ondervonden. Het is niet gegarandeerd om na een val nog het oude niveau te halen. "Een blessurevrij seizoen maakt echt het verschil."

Blijkbaar is Fiorelli wel een handige kerel op een fiets en komt hij zelden ten val. Maar welke rol ziet Visma-Lease a Bike voor hem in het verschiet? "Er is mij verteld dat ik de laatste man zal zijn voor Brennan en Van Aert, maar ik zal ook wat persoonlijke kansen krijgen. Omdat ik snel ben aan de meet, zullen ze me de ruimte geven om mijn kaart te trekken wanneer de gelegenheid zich voordoet."





Sprints aantrekken voor Van Aert

De overstap van Fiorelli kan enigszins vergeleken worden met die van McLay vorig jaar. Het verblijf van die laatste bij Visma-Lease a Bike bleef uiteindelijk beperkt tot één seizoen. We kijken er nu al naar uit om Fiorelli voor Van Aert sprints te zien aantrekken.