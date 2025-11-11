Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is misschien wel de grootste verrassing op de wielermarkt. Visma heeft een ervaren pion gehaald die onder andere voor Wout van Aert wel diensten kan bewijzen.

De 30-jarige Filippo Fiorelli schrok zodanig van de plotse melding dat een wielerploeg uit de Lage Landen hem wilde. Hij dacht eerst dat het Alpecin-Deceuninck was. Neen hoor, het was het grote Visma-Lease a Bike dat in hem geïnteresseerd was. "Het is een droom die uitkomt", zegt de Italiaan daar nu over in een gesprek met OA Sport

Voor velen is de vraag wat Visma-Lease a Bike ertoe aan heeft gezet om hem in huis te halen. "De ploeg heeft het me duidelijk uitgelegd. Ze namen de week na de Giro contact met me op en stelden me een project voor dat om mij heen was gebouwd. Een van de aspecten die hen aanstond in hun evaluatie, is mijn vermogen om valpartijen te vermijden: ze hadden er zelfs een dia aan gewijd."

Visma-Lease a Bike kent impact van crashes

Dat is niet zo vreemd, want bij Visma-Lease a Bike weten ze welke schade valpartijen kunnen aanrichten. Zelfs kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben daar lang na hun crashes last van ondervonden. Het is niet gegarandeerd om na een val nog het oude niveau te halen. "Een blessurevrij seizoen maakt echt het verschil."

Blijkbaar is Fiorelli wel een handige kerel op een fiets en komt hij zelden ten val. Maar welke rol ziet Visma-Lease a Bike voor hem in het verschiet? "Er is mij verteld dat ik de laatste man zal zijn voor Brennan en Van Aert, maar ik zal ook wat persoonlijke kansen krijgen. Omdat ik snel ben aan de meet, zullen ze me de ruimte geven om mijn kaart te trekken wanneer de gelegenheid zich voordoet."

Sprints aantrekken voor Van Aert

De overstap van Fiorelli kan enigszins vergeleken worden met die van McLay vorig jaar. Het verblijf van die laatste bij Visma-Lease a Bike bleef uiteindelijk beperkt tot één seizoen. We kijken er nu al naar uit om Fiorelli voor Van Aert sprints te zien aantrekken.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Filippo Fiorelli
Wout Van Aert

Meer nieuws

Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

19:00
Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

12:00
Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

15:00
Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

18:00
Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

13:30
Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

13:00
Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

10:00
Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

12:30
Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

11:00
'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

09:00
Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

10/11
De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

08:30
De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

08:00
Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

07:30
"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

07:00
Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

10/11
Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

21:30
Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

20:30
Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

10/11
Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

10/11
"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

10/11
De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

10/11
Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

10/11
Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

10/11
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

10/11
Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

10/11
Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

10/11
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

10/11
Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

09/11
Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

10/11
Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

10/11
Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

10/11
'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

10/11
"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

09/11
Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

09/11
"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

09/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Thibau Nys Paul Herygers Johan Bruyneel Toon Aerts Pim Ronhaar Laurens Sweeck Lucinda Brand Roger De Vlaeminck Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Niels Vandeputte Greg Van Avermaet Francesco Moser Arne Marit Pauline Ferrand-Prévot Simon Yates

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved