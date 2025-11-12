📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

Picnic-PostNL heeft zich versterkt met twee Nederlanders die dit najaar uitblonken. Ze tekenen allebei een contract voor twee seizoenen.

Op het WK gravel was de Nederlander Frits Biesterbos (23) verrassend de laatste die Florian Vermeersch kon volgen. Zo reed hij zich in de kijker en Picnic-PostNL haalt hem nu weg bij BEAT Cycling.

"De overstap naar Team Picnic PostNL voelt als een logische volgende stap. De langetermijnvisie van het team en de duurzame manier waarop renners zich hier kunnen ontwikkelen spreken me enorm aan", zegt Biesterbos op de ploegwebsite.

Timo de Jong maakt overstap naar Picnic-PostNL

Ook Timo de Jong (26), die in de Tour of Holland Christope Laporte klopte op de VAM-berg, rijdt vanaf volgend seizoen voor Picnic-PostNL. Hij reed sinds 2020 voor VolkerWessels, maar liep deze zomer ook al stage bij Picnic-PostNL.

"Na mijn stagiaireperiode bij Team Picnic PostNL was de keuze snel gemaakt. Vanaf de allereerste dag voelde ik me welkom bij zowel de renners als de staf, en het voelde meteen als de juiste plek voor mij", zegt De Jong.

"Ik kijk ernaar uit om samen met de ploeg mooie resultaten te behalen en mezelf verder te ontwikkelen als renner. Ik zie mezelf als een klassiekertype met goede positioneringsvaardigheden, en ik denk dat mijn koersinzicht een van mijn grootste kwaliteiten is."