Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

Toon Aerts klopte op het EK veldrijden verrassend Thibau Nys in de sprint. En dat heeft hij onder meer te danken aan wegploeg Lotto.

Met winst op het Europees kampioenschap veldrijden wist Toon Aerts eindelijk nog eens te scoren in een grote koers. In de sprint klopte hij Thibau Nys en dat is minder opvallend dan het op het eerste gezicht lijkt.

Aerts herontdekte zichzelf deze zomer op de weg en mocht bij Lotto proeven van het wegwielrennen. Maar Aerts leerde ook bij, onder meer over hij een sprint moest aanpakken op de weg.

Wat bracht Lotto de veldrijder Aerts bij?

Performance manager Nikolas Maes werkte samen met Aerts om hem efficiënter te laten sprinten. "Liet me letterlijk voelen hoe het is om te vroeg of te laat aan te gaan en welke lessen ik daaruit kon trekken", zegt Aerts bij HLN.

Dat leverde Aerts ook resultaten op. In de Ronde van België, in de Ronde van Wallonië en in de Tour of Britain sprintte Aerts naar een top tien in een etappe. Maar Maes schaafde Aerts ook bij in het veld.





"'Je viel vorig seizoen in Namen op de schuine kant omdat je gewoon te zenuwachtig acteerde', zei hij me. Hij heeft een Toon Aerts in mij naar boven gehaald die er vroeger niet was", besluit de Europese kampioen nog.