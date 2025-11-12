Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

Bij UAE Team Emirates-XRG trekt Juan Ayuso eind dit jaar de deur achter zich dicht. De Spanjaard leek er niet altijd op zijn plaats te zitten, maar Tim Wellens is wel positief over zijn mentaliteit.

Door een contract tot eind 2028 leek een vertrek van Juan Ayuso niet aan de orde bij UAE Team Emirates-XRG, tot de ploeg van Tadej Pogacar tijdens de Vuelta communiceerde dat hij eind dit jaar dan toch zou vertrekken.

Ayuso wil meer voor eigen rekening rijden, maar met Tadej Pogacar is dat bijzonder moeilijk bij UAE Team Emirates-XRG. Met Lidl-Trek, dat zo'n 10 miljoen euro zou betalen om het contract van Ayuso af te kopen, werd een oplossing gevonden.

Wellens positief over de mentaliteit van Ayuso

Over de Spanjaard gaan soms geruchten dat hij niet altijd de gemakkelijkste is, maar volgens ploegmaat Tim Wellens heeft Ayuso "een zeer goede mentaliteit". Dat zegt de Belgische kampioen bij Marca.

"Professioneel zijn betekent voor iedereen iets anders. Sommigen moeten alles tot op de millimeter nauwkeurig afmeten; anderen hebben balans nodig om het een heel jaar vol te houden. Juan heeft een zeer goede mentaliteit om dat te managen."

Wat verwacht Wellens van Ayuso bij Lidl-Trek?

"Juan neemt nu de beslissing die hij het beste vindt. Maar Pogacar als maatstaf maakt het leven gemakkelijker. Als hij er niet is, zal de druk groter zijn. We zullen zien hoe hij het doet, hopelijk heel goed", besloot Wellens nog.