Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

Laurens Sweeck kon in Niel voor het eerst zegevieren dit seizoen. Een deugddoende zege nadat hij de voorbije weken enkele keren pech kende.

Net als vorig jaar won Laurens Sweeck de Jaarmarktcross in Niel. Toen was het zijn tweede overwinning van het seizoen, nu zijn eerste. Vorig jaar won Sweeck meteen zijn eerste cross van het seizoen in Essen.

Dit seizoen begon Sweeck met een tweede plaats na zijn ploegmaat Joran Wyseure in Meulebeke, maar sindsdien stond hij niet meer op het podium. Op het EK in Middelkerke moest Sweeck tevreden zijn met plaats elf.

In Niel was het dus eindelijk prijs voor de man die vorig seizoen zeven keer won, maar zijn ploegleider Kris Wouters nuanceert toch. Sweeck had volgens Wouters al zeker twee overwinningen op zak kunnen hebben.

Sweeck had ook kunnen winnen in Meulebeke en Essen

"In Meulebeke was Laurens voor mij de sterkste man in koers, maar daar hield hij zich aan de ploegtactiek", zegt Wouters bij Het Nieuwsblad. "In Essen reed hij lek in de laatste bocht, anders had hij altijd gewonnen."

"Niel had voor Laurens dus ook al zijn derde overwinning kunnen zijn." Zaterdag staat er in Merksplas al een nieuwe cross op het programma en ook daar won Sweeck vorig jaar. Doet hij zijn kunstje van Niel nog eens over?