Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

In Azië werden de afgelopen weken enkele criteriums afgewerkt. Mads Pedersen bedankte daar echter voor en is er heel duidelijk geen fan van.

In Singapore won Jonathan Milan een criterium georganiseerd door ASO, de organisatie van de Tour voor Jasper Philipsen. Afgelopen zondag was Jonas Vingegaard dan weer de beste in het Saitama Criterium in Japan.

Mads Pedersen maakte de oversteek niet naar Azië en spreekt ook duidelijk zijn afkeer uit ten opzichte van de criteriums in Azië. "Het is een afgesproken zaak", zegt de Deen in zijn podcast Lang Distance.

Pedersen kritisch voor Aziatische criteriums

"Het is zo vreselijk om te zien, want geen enkele renners probeert het ook maar te doen lijken alsof ze aan een koers meedoen." Want bij de trip naar Azië horen er ook enkele verplichte optredens.

"Het is belangrijker dat ze een soort fietshelm dragen met een hoge hoed en een klep erop in een sumoworstelaarpak. Daar worden ze voor betaald", is Pedersen kritisch.

"Ik heb een paar keer geweigerd", stelt Pedersen dan ook. "Je moet nooit 'nooit' zeggen, maar het is wel het laatste wat ik wil", besloot de Deen nog. Hij koos voor een vakantie in Noorwegen met zijn vrouw Lisette.