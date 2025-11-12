Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

Het veldritseizoen is volop aan de gang, maar van Quinten Hermans (30) is er voorlopig geen spoor. Net als vorig seizoen lijkt hij het veldrijden aan zich te laten voorbijgaan.

Heel wat crossers gingen de voorbije jaren steeds meer focussen op het wegwielrennen en reden ieder seizoen minder crossen. Dat is ook het geval voor Quinten Hermans, die in 2021/2022 nog 25 crossen reed.

Dat bouwde hij in 2022/2023 af naar veertien crossen en in 2023/2024 naar acht crossen. Vorig seizoen reed hij geen enkele cross en die kans lijkt ook dit seizoen klein. Ook omdat Hermans de overstap maakt naar een nieuwe ploeg.

Hij ruilt na drie seizoenen Alpecin-Deceuninck voor Q36.5 Pro Cycling, de Zwitserse ploeg waar ook Tom Pidcock sinds dit jaar rijdt. Aan het veldrijden denkt Hermans, die op 17 oktober zijn seizoen afsloot met winst in de Serenissima Gravel, niet.

Mag Hermans crossen van Q36.5?

"Ik geniet van een vakantie en heb nu geen nood aan competitie", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Het begint bij mij pas te jeuken wanneer ik in mijn opbouw zit in december. Als ik dan op een druilerige dag in de zetel naar de cross kijk, kietelt het wel."

Als zijn conditie wat beter is, dan voelt Hermans wel de goesting om opnieuw te crossen. Of hij dat dit seizoen zal doen, is twijfelachtig. "Mijn nieuwe werkgever staat ervoor open, maar het moet vooral passen in de voorbereiding van het wegseizoen."