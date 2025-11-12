Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

Vanaf volgend jaar gaat Gent-Wevelgem door het leven als In Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem. En ook het parcours zal daardoor veranderen.

Na zes jaar verhuist de start van Gent-Wevelgem van Ieper naar Middelkerke en daar hoort dus ook een andere naam bij. De komende tien jaar krijgt de klassieker de naam In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem.

Door het verleggen van de start zal natuurlijk ook het parcours wijzigen. Vanuit Ieper trok de klassieker richting Diksmuide en Veurne, daarna volgde de gevreesde passage door De Moeren voor de heuvelzone werd aangesneden.

Nieuw parcours voor In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem

De start ligt nu dicht bij De Moeren en dus is er misschien wel een dubbele passage mogelijk. "Daar is over nagedacht", geeft Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, toe bij Sporza.

Maar Flanders Classics wil zowel klassieke renners als sprinters blijven aanspreken. Dit jaar reed Pedersen zo'n 50 kilometer solo en werd er daarna gesprint voor de tweede plaats, Tim Merlier won die sprint.

Flanders Classics wil de klassieker niet zwaarder maken en zal dus niet raken aan de finale. "Dus neen, geen twee keer De Moeren. Maar het zal niet minder zwaar worden. De wind zal vanuit Middelkerke vanaf de eerste kilometer een rol kunnen spelen. Vanuit Ieper was dat anders."