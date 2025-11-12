Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

Rwanda werd dit jaar het eerste Afrikaanse land dat het WK wielrennen mocht organiseren. Het Afrikaanse land droomt nu ook van een koers in de WorldTour.

Het WK wielrennen in Rwanda zorgde voor heel wat controverse en kreeg ook heel wat kritiek door het dictatoriale regime van Paul Kagame, maar de UCI en Rwanda zelf beschouwden het WK wel als geslaagd.

De Rwandese wielerfederatie en de internationale wielerunie UCI zouden op dit moment ook aan het praten zijn over een WorldTour-koers in Rwanda. Dat bevestigt Samson Ndayishimiye, voorzitter van de Rwandese wielerbond, bij La Dernière Heure.

Komt er een WorldTour-koers in Rwanda?

"We willen graag dat het voorbije WK een erfenis achterlaat", zegt Ndayishimiye. "We onderzoeken momenteel wat de beste manier is om dit aan te pakken." Over een datum op de kalender en het format moet nog gesproken worden.

In februari wordt nu al elk jaar de Tour du Rwanda (2.1) georganiseerd. "Maar het idee is om een hogere status na te streven", zegt Ndayishimiye. De rittenkoers zou kunnen doorgroeien naar het statuut van de WorldTour.

"De gezamenlijke wil is er, maar we moeten alles eerst rustig analyseren, zodat we de juiste keuzes kunnen maken. Er is geen strikte deadline, maar het project zou in 2027 van start kunnen gaan."