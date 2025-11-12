Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

Kersvers Europees kampioen Toon Aerts kwam er niet aan te pas in Niel. Hij werd in zijn eerste cross in zijn nieuwe trui en werd pas twaalfde.

Zijn tweede Europese titel in het veldrijden afgelopen zondag in Middelkerke werd stevig gevierd door Toon Aerts en zijn supporters. Twee dagen later mocht hij zijn nieuwe trui al aantrekken in Niel.

Aerts ging nog goed van start, maar zakte daarna steeds verder weg. "In de zandbak was ik het spoor bijster en verloor ik veel plaatsen", zei de kersverse Europese kampioen achteraf bij Play Sports.

"Daarna reed ik niet echt gefocust, pas later kwam ik er wat door." Aerts bolde uiteindelijk pas als twaalfde over de streep in Niel, op ruim een minuut van winnaar Laurens Sweeck.

Aerts wil er zaterdag in Merksplas weer staan

Erg vond Aerts dat niet, ook al was Niel de derde manche van de Superprestige. Door zijn kettingbreuk in Overijse mocht Aerts een goed eindklassement al vergeten, hij staat nu veertiende in de Superprestige.

"Ik had me ook voorgenomen om chill te doen. Maar eens het startschot weerklonk, werd het toch bikkelen en daar was ik niet op voorbereid. Zaterdag in Merksplas moet ik weer op niveau crossen, dat ga ik mezelf verplichten."