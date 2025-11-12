Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

Cian Uijtdebroeks trekt na twee jaar de deur weer achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. Jonas Vingegaard begrijpt het, maar vindt het ook jammer.

Twee jaar geleden deed Cian Uijtdebroeks een bommetje ontploffen in de wielerwereld door zijn contract te verbreken bij BORA-hansgrohe en niet veel later zijn handtekening te zetten bij Visma-Lease a Bike.

Uijtdebroeks was enkele maanden daarvoor achtste geworden in de Vuelta, maar was dus niet gelukkig bij de Duitse ploeg. Ook bij Visma-Lease a Bike liep niet alles van een leien dakje, Uijtdebroeks kampte lang met een blessure.

Pas sinds augustus presteert Uijtdebroeks weer en boekte hij in de Tour de l'Ain ook zijn eerste profzeges met ritwinst en eindwinst. Uijtdebroeks wil volgend jaar opnieuw een grote ronde rijden, maar dat kon Visma-Lease a Bike hem niet verzekeren.

Vingegaard begrijpt transfer Uijtdebroeks naar Movistar

Uijtdebroeks rijdt de komende vier jaar dus voor Movistar. "Ik heb Cian altijd gewaardeerd, en hoewel we niet veel samen hebben gekoerst, was het fijn om hem als ploegmaat te hebben", zegt Jonas Vingegaard bij Het Nieuwsblad.





"Het is dus een verlies voor het team, maar als hij niet gelukkig was, begrijp ik zijn beslissing." Vingegaard wenst zijn toekomstige concurrent bij Movistar dan ook het allerbeste toe.