Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cian Uijtdebroeks trekt na twee jaar de deur weer achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. Jonas Vingegaard begrijpt het, maar vindt het ook jammer.

Twee jaar geleden deed Cian Uijtdebroeks een bommetje ontploffen in de wielerwereld door zijn contract te verbreken bij BORA-hansgrohe en niet veel later zijn handtekening te zetten bij Visma-Lease a Bike. 

Uijtdebroeks was enkele maanden daarvoor achtste geworden in de Vuelta, maar was dus niet gelukkig bij de Duitse ploeg. Ook bij Visma-Lease a Bike liep niet alles van een leien dakje, Uijtdebroeks kampte lang met een blessure. 

Pas sinds augustus presteert Uijtdebroeks weer en boekte hij in de Tour de l'Ain ook zijn eerste profzeges met ritwinst en eindwinst. Uijtdebroeks wil volgend jaar opnieuw een grote ronde rijden, maar dat kon Visma-Lease a Bike hem niet verzekeren.

Vingegaard begrijpt transfer Uijtdebroeks naar Movistar

Uijtdebroeks rijdt de komende vier jaar dus voor Movistar. "Ik heb Cian altijd gewaardeerd, en hoewel we niet veel samen hebben gekoerst, was het fijn om hem als ploegmaat te hebben", zegt Jonas Vingegaard bij Het Nieuwsblad. 

"Het is dus een verlies voor het team, maar als hij niet gelukkig was, begrijp ik zijn beslissing." Vingegaard wenst zijn toekomstige concurrent bij Movistar dan ook het allerbeste toe. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

20:00
Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

20:30
Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

19:00
Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot Analyse

Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot

18:30
Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

18:00
Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

17:00
Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

16:30
Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

16:00
'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

15:00
📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

14:00
Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

13:30
"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

13:00
Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

08:30
Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

12:30
Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

12:00
Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

11:00
Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

10:00
🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

09:00
"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

08:00
Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

07:30
Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

11/11
Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

11/11
Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

11/11
Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

11/11
Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

11/11
De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

11/11
Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

11/11
Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

11/11
Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

11/11
Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

11/11
Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

11/11
Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

11/11
Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

11/11
Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

11/11
'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

11/11
De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

11/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Toon Aerts Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Johan Bruyneel Tim Wellens Niels Vandeputte Sven Nys Pim Ronhaar Cian Uijtdebroeks Simon Yates Bart Wellens Jean-Rene Bernaudeau Thibau Nys Thijs Zonneveld Joris Nieuwenhuis

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved