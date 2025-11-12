Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

Remco Evenepoel rijdt vanaf volgend seizoen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Jonas Vingegaard heeft daar wel wat twijfels bij, maar blijft Evenepoel altijd als concurrent zien.

Door de blessure van Remco Evenepoel dit voorjaar stond hij dit jaar maar in drie koersen samen aan de start met Jonas Vingegaard en dat telkens in Frankrijk. In de Dauphiné, in de Tour en op het EK.

Vingegaard werd tweede in de Dauphiné, Evenepoel vierde. In de Tour moest de Deen opnieuw tevreden zijn met plaats twee, Evenepoel gaf op. Op het EK gaf Vingegaard er dan weer vroeg de brui aan, Evenepoel werd tweede.

Telkens botsten Vingegaard en Evenepoel op dezelfde sterkere man: Tadej Pogacar. Deze winter probeert Remco Evenepoel een stap vooruit te zetten met zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Wat vindt Vingegaard van transfer Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

"Het is een grote verandering voor Remco, dat is duidelijk. Het wordt interessant om te zien welk effect dat op hem heeft. Zou ik dezelfde keuze maken? Eerlijk gezegd weet ik het niet", zegt Vingegaard bij Het Nieuwsblad.





Net als Vingegaard wil Evenepoel de drie grote rondes winnen, hij denkt dat hij dat beter zal lukken bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "Maar het feit dat hij van team is veranderd, verandert niets aan hoe ik hem zie. Ik beschouw hem nog altijd als een van de topfavorieten in elke koers waar hij start."