Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel rijdt vanaf volgend seizoen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Jonas Vingegaard heeft daar wel wat twijfels bij, maar blijft Evenepoel altijd als concurrent zien.

Door de blessure van Remco Evenepoel dit voorjaar stond hij dit jaar maar in drie koersen samen aan de start met Jonas Vingegaard en dat telkens in Frankrijk. In de Dauphiné, in de Tour en op het EK. 

Vingegaard werd tweede in de Dauphiné, Evenepoel vierde. In de Tour moest de Deen opnieuw tevreden zijn met plaats twee, Evenepoel gaf op. Op het EK gaf Vingegaard er dan weer vroeg de brui aan, Evenepoel werd tweede.

Telkens botsten Vingegaard en Evenepoel op dezelfde sterkere man: Tadej Pogacar. Deze winter probeert Remco Evenepoel een stap vooruit te zetten met zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. 

Wat vindt Vingegaard van transfer Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

"Het is een grote verandering voor Remco, dat is duidelijk. Het wordt interessant om te zien welk effect dat op hem heeft. Zou ik dezelfde keuze maken? Eerlijk gezegd weet ik het niet", zegt Vingegaard bij Het Nieuwsblad. 

Net als Vingegaard wil Evenepoel de drie grote rondes winnen, hij denkt dat hij dat beter zal lukken bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "Maar het feit dat hij van team is veranderd, verandert niets aan hoe ik hem zie. Ik beschouw hem nog altijd als een van de topfavorieten in elke koers waar hij start."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

12:00
Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

11:00
Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

10:00
Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

19:00
🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

09:00
"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

08:00
Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

07:30
Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

18:00
Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

13:30
Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

21:30
Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

20:30
Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

20:00
De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

11/11
Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

16:00
Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

15:00
Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

11/11
Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

13:00
Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

12:30
Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

11/11
'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

11/11
Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

11/11
"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

11/11
De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

11/11
Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

11/11
Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

10/11
Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

10/11
Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

10/11
Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

10/11
Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

10/11
De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

10/11
Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

10/11
Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

10/11
Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

10/11
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

10/11
Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

10/11
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

10/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Toon Aerts Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Pim Ronhaar Paul Herygers Michael Vanthourenhout Johan Bruyneel Laurens Sweeck Niels Vandeputte Alan Peiper Jean-Rene Bernaudeau Thymen Arensman Edoardo Affini Filippo Fiorelli Lucinda Brand Thijs Zonneveld

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved