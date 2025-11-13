🎥 Van Hooydonck kiest in droomploeg niet voor Van Aert én laat ook Van der Poel en Pogacar links liggen

Wat als je een droomploeg mag samenstellen van vijf toprenners die elk uitblinken in hun specialiteit? Nathan Van Hooydonck maakt enkele opvallende keuzes.

Het hedendaagse wielrennen heeft heel wat toprenners, Nathan Van Hooydonck heeft met velen van hen nog samen gekoerst tot hij in september 2023 een punt moest zetten achter zijn carrière door hartproblemen.

Voor TNT Sports Cycling mocht Van Hooydonck zijn droomploeg van vijf renners samenstellen. Als klimmer kiest hij voor zijn goede vriend en ex-ploegmaat Jonas Vingegaard, Jasper Philipsen zou de sprinter worden van zijn ploeg.

Van Hooydonck kiest niet voor Van Aert, Van der Poel én Pogacar

Als klassiek renner kiest Van Hooydonck opvallend voor Mads Pedersen. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, die samen 13 van de laatste 15 monumenten wonnen, kiest Van Hooydonck dus niet.

En ook zijn ex-ploegmaat en goede vriend Wout van Aert kiest Van Hooydonck dus niet. In 2022 en 2023 won Van Aert met Van Hooydonck als ploegmaat de E3 Saxo Classic, Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar was de laatste klassieker die Van Aert won.





Om het droomteam van Van Hooydonck af te maken kiest hij als tijdrijder voor drievoudig wereldkampioen en olympisch kampioen Remco Evenepoel, zijn ideale helper is de net gestopte Tim Declercq.