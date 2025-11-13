📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

Team Visma Lease a Bike neemt afscheid van Attila Valter, die na drie seizoenen de overstap maakt naar Bahrain Victorious. Het team blikt terug op zijn inzet en prestaties en spreekt hem toe met warme woorden.

Loopbaan bij Visma Lease a Bike

Valter trad in 2023 toe tot de Nederlandse ploeg na zijn periode bij Groupama - FDJ. In zijn eerste jaar liet hij meteen zien dat hij van waarde was. Hij eindigde als vijfde in Strade Bianche en hielp Jonas Vingegaard aan de overwinning in O Gran Camiño.

Daarnaast veroverde hij twee nationale titels en droeg bij aan het historische podium van de Vuelta a España, waar de ploeg de eerste drie plaatsen bezette.

Het team benadrukte zijn rol met heel mooie woorden. “Drie mooie jaren in geel en zwart – en rood, wit en groen in jouw geval. Je was een betrouwbare ploeggenoot van Jonas, samen met anderen, deelde vele zeges en stond altijd klaar om te helpen”, klinkt het op X.

Prestaties en beperkingen

In 2024 bevestigde Valter zijn niveau met een top vijf in de UAE Tour, opnieuw een nationale titel en een vierde plaats in de Olympische wegrit. Daarmee was hij dicht bij een medaille voor Hongarije. Ondanks deze resultaten kreeg hij geen ruimte om zich in de grote rondes als kopman te profileren.

Het daaropvolgende seizoen verliep minder succesvol. Zijn prestaties waren bescheidener en met het aflopen van zijn contract besloot de ploeg geen verlenging aan te bieden. Valter koos voor een nieuwe uitdaging en tekende in augustus al een driejarig contract bij Bahrain Victorious.

Het afscheid werd afgesloten met de volgende boodschap. “Op meerdere momenten liet je ook je eigen talent zien om resultaten te behalen, een echt bewijs van je veelzijdigheid. We wensen je alle succes voor de toekomst”, besluit de ploeg van Wout van Aert.

Attila Valter

