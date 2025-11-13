Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

Gianni Vermeersch heeft zich aangesloten bij Red Bull-BORA-hansgrohe waar hij onder meer Remco Evenepoel als ploegmaat treft. Daarbij komt ook een oud conflict uit 2021 opnieuw ter sprake.

Eerste stappen bij de nieuwe ploeg

Vermeersch begon eind oktober aan zijn integratie bij zijn nieuwe ploeg tijdens een teamactiviteit in Duitsland. Hij benadrukt dat hij zich meteen welkom voelde. “Ik ben al goed ontvangen. We hebben de service course bezocht en enkele leuke activiteiten gedaan”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Hij merkte daarbij dat de ploeg steeds meer Belgische accenten krijgt. “De aanwezigheid van Sven Vanthourenthout en Klaas Lodewyck, die op vier kilometer van mij woont en met wie ik vroeger vaak trainde, is ook waardevol. Dat maakt het allemaal wat eenvoudiger.”

Verleden met Remco Evenepoel

De komst van Evenepoel zorgt voor extra aandacht binnen de ploeg. In 2021 was er een incident tussen beide renners tijdens de Tour van de Benelux. Bij een waaiersituatie verloor Evenepoel tijd door een gebroken wiel, waarna hij zijn frustratie uitte richting Vermeersch. Die reageerde destijds met een glimlach: “Het is een fout van jou.”

Het voorval leidde tot discussie, maar volgens Vermeersch is dat nu verleden tijd. “Het zijn oude herinneringen en met Remco hebben we er zelfs veel om gelachen tijdens het eerste teamkamp. Nog steeds houd ik vol dat ik niets verkeerd heb gedaan. En met de ervaring die hij nu heeft, denk ik dat Remco dat ook beseft.”





Samenwerking

De vraag of Vermeersch zich in een grote ronde volledig in dienst van Evenepoel zal stellen, blijft voorlopig onbeantwoord. Hij geeft aan dat dit onderwerp nog niet besproken is. “Ik kan hem niet echt helpen in de bergen”, klinkt het. “Om eerlijk te zijn, we hebben daar nog niet over gepraat. Die gesprekken zullen plaatsvinden tijdens het volgende trainingskamp.”

Naast Evenepoel zijn ook Jordi Meeus en Maxim Van Gils onderdeel van de ploeg. De aanwezigheid van meerdere Belgen versterkt de nationale invloed binnen het team. Voor Vermeersch betekent dit dat hij zich sneller kan aanpassen en dat er een vertrouwde omgeving ontstaat.