Geen begrip voor uitspraken van Roger De Vlaeminck: "Gewoon te oud geworden"

De recente uitspraken van Roger De Vlaeminck over enkele toprenners zorgden voor veel reacties. In Italië liet Ricardo Magrini, oud-renner en commentator, duidelijk weten dat hij geen begrip heeft voor de kritiek van de oud-renner.

Kritiek van Roger De Vlaeminck

De Vlaeminck haalde fel uit naar de huidige generatie wielrenners. Hij richtte zich eerst op Tadej Pogacar. “Pogacar even goed als Merckx? Zot! Pogacar komt nog niet aan de tenen van Merckx! Journalisten die die vergelijking durven te maken, kennen er niks van.” Ook verwees hij naar de Ronde van Lombardije, waar Pogacar wegreed van Evenepoel, maar volgens hem niet op een zware berg.

Daarnaast spaarde hij ook Mathieu van der Poel niet. Over de Nederlander klonk het: “Ik heb hem ook graag en hij is een geweldige coureur. Maar hij kan niet tijdrijden, hij kan niet bergop, hij kan niet sprinten — er blijft niet veel meer over, hé.”

Uithaal richting Evenepoel

Ook Remco Evenepoel kreeg kritiek te verwerken. De Vlaeminck stelde dat hij hem soms arrogant vindt. “Hij is mijn type niet. Goeie wielrenner, hé. Super tijdrijder. Maar, ik weet het niet... Ik vind hem soms een beetje arrogant. Om dan over de meet te komen en je vélo in de lucht te steken... moet dat? Rij over de streep en win gewoon, hé. Ik in de tijd stak eens een handje op.”

Reactie van Ricardo Magrini

De uitspraken van De Vlaeminck bleven niet onopgemerkt. In Italië reageerde Ricardo Magrini scherp. “Misschien is De Vlaeminck gewoon te oud geworden. Als je ouder wordt, heb je de neiging alleen nog te denken aan wat jijzelf hebt gedaan”, klinkt het bij Quibicisport.





Hij benadrukte dat de kritiek op Pogacar niet terecht is. “Zijn uitspraak over Pogacar is volledig misplaatst”, vervolgde Magrini. De Italiaan ziet geen nut in het vergelijken van renners uit verschillende periodes. “Het is absurd om tijdperken met elkaar te vergelijken. Merckx was Merckx, Hinault was Hinault, Pogacar is Pogacar. Punt.” Volgens hem moet elke kampioen in zijn eigen tijd worden beoordeeld.

Daarnaast gaf hij aan dat hij dankzij zijn rol als commentator het hedendaagse wielrennen kan waarderen. Hij stelde dat er voldoende concurrentie is en dat het peloton vol talent zit. “Ik begrijp niet wie zegt dat hij geen tegenstanders heeft of dat hij koersen saai maakt. Het wielrennen van nu zit vol fenomenen.”

“Het verhaal van De Vlaeminck begrijp ik echt niet”, besloot de Italiaan. Hij maakte nog een vergelijking uit het voetbal. “Het is alsof je vraagt hoe Maradona vandaag zou presteren tegen moderne verdedigingen. Roger was een kampioen en dat zou hij in elk tijdperk zijn geweest, daar ben ik zeker van, maar het heeft geen zin om te vragen of hij een versnelling van Pogacar zou kunnen volgen.”