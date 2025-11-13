Geen begrip voor uitspraken van Roger De Vlaeminck: "Gewoon te oud geworden"

Geen begrip voor uitspraken van Roger De Vlaeminck: "Gewoon te oud geworden"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De recente uitspraken van Roger De Vlaeminck over enkele toprenners zorgden voor veel reacties. In Italië liet Ricardo Magrini, oud-renner en commentator, duidelijk weten dat hij geen begrip heeft voor de kritiek van de oud-renner.

Kritiek van Roger De Vlaeminck

De Vlaeminck haalde fel uit naar de huidige generatie wielrenners. Hij richtte zich eerst op Tadej Pogacar. “Pogacar even goed als Merckx? Zot! Pogacar komt nog niet aan de tenen van Merckx! Journalisten die die vergelijking durven te maken, kennen er niks van.” Ook verwees hij naar de Ronde van Lombardije, waar Pogacar wegreed van Evenepoel, maar volgens hem niet op een zware berg.

Daarnaast spaarde hij ook Mathieu van der Poel niet. Over de Nederlander klonk het: “Ik heb hem ook graag en hij is een geweldige coureur. Maar hij kan niet tijdrijden, hij kan niet bergop, hij kan niet sprinten — er blijft niet veel meer over, hé.”

Uithaal richting Evenepoel

Ook Remco Evenepoel kreeg kritiek te verwerken. De Vlaeminck stelde dat hij hem soms arrogant vindt. “Hij is mijn type niet. Goeie wielrenner, hé. Super tijdrijder. Maar, ik weet het niet... Ik vind hem soms een beetje arrogant. Om dan over de meet te komen en je vélo in de lucht te steken... moet dat? Rij over de streep en win gewoon, hé. Ik in de tijd stak eens een handje op.”

Reactie van Ricardo Magrini

De uitspraken van De Vlaeminck bleven niet onopgemerkt. In Italië reageerde Ricardo Magrini scherp. “Misschien is De Vlaeminck gewoon te oud geworden. Als je ouder wordt, heb je de neiging alleen nog te denken aan wat jijzelf hebt gedaan”, klinkt het bij Quibicisport.

Hij benadrukte dat de kritiek op Pogacar niet terecht is. “Zijn uitspraak over Pogacar is volledig misplaatst”, vervolgde Magrini. De Italiaan ziet geen nut in het vergelijken van renners uit verschillende periodes. “Het is absurd om tijdperken met elkaar te vergelijken. Merckx was Merckx, Hinault was Hinault, Pogacar is Pogacar. Punt.” Volgens hem moet elke kampioen in zijn eigen tijd worden beoordeeld.

Daarnaast gaf hij aan dat hij dankzij zijn rol als commentator het hedendaagse wielrennen kan waarderen. Hij stelde dat er voldoende concurrentie is en dat het peloton vol talent zit. “Ik begrijp niet wie zegt dat hij geen tegenstanders heeft of dat hij koersen saai maakt. Het wielrennen van nu zit vol fenomenen.”

“Het verhaal van De Vlaeminck begrijp ik echt niet”, besloot de Italiaan. Hij maakte nog een vergelijking uit het voetbal. “Het is alsof je vraagt hoe Maradona vandaag zou presteren tegen moderne verdedigingen. Roger was een kampioen en dat zou hij in elk tijdperk zijn geweest, daar ben ik zeker van, maar het heeft geen zin om te vragen of hij een versnelling van Pogacar zou kunnen volgen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Roger De Vlaeminck
Remco Evenepoel
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

18:00
UCI-voorzitter spreekt klare taal over hoe wielrennen sexy moet blijven

UCI-voorzitter spreekt klare taal over hoe wielrennen sexy moet blijven

20:30
Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

19:00
🎥 Van Hooydonck kiest in droomploeg niet voor Van Aert én laat ook Van der Poel en Pogacar links liggen

🎥 Van Hooydonck kiest in droomploeg niet voor Van Aert én laat ook Van der Poel en Pogacar links liggen

13:30
OFFICIEEL Dirk Demol heeft een nieuwe ploeg gevonden en begint aan zijn 27ste seizoen als ploegleider

OFFICIEEL Dirk Demol heeft een nieuwe ploeg gevonden en begint aan zijn 27ste seizoen als ploegleider

20:00
Gunt men Toon Aerts zijn Europese titel niet door dopingverhaal? Bart Wellens zegt hoe het zit

Gunt men Toon Aerts zijn Europese titel niet door dopingverhaal? Bart Wellens zegt hoe het zit

18:30
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt legendarische ex-renner in huis

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt legendarische ex-renner in huis

17:00
"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt

"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt

12:00
Heeft Alpecin dan toch een tweede naamsponsor beet voor 2026?

Heeft Alpecin dan toch een tweede naamsponsor beet voor 2026?

16:00
"Hoop om meer kansen te krijgen": renner van Soudal Quick-Step wil doorbraak forceren

"Hoop om meer kansen te krijgen": renner van Soudal Quick-Step wil doorbraak forceren

15:00
📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

14:00
📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

11:00
Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

12/11
Na zijn mislukte EK: Jonas Vingegaard is helder over zijn toekomst als eendagsrenner

Na zijn mislukte EK: Jonas Vingegaard is helder over zijn toekomst als eendagsrenner

13:00
"Plots is het voorbij": Jasper Philipsen is openhartig over moeilijke periode na valpartij in de Tour

"Plots is het voorbij": Jasper Philipsen is openhartig over moeilijke periode na valpartij in de Tour

12:30
Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen lijken grote kans op primeur te maken

Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen lijken grote kans op primeur te maken

07:30
Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

10:00
"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

09:00
Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

08:30
Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

08:00
Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

07:00
Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

21:30
Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

12/11
Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

12/11
Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot Analyse

Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot

12/11
Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

12/11
Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

12/11
Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

12/11
Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

12/11
'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

12/11
📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

12/11
Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

12/11
"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

12/11
Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

12/11
Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

12/11
Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

12/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Bart Wellens Christoph Roodhooft Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Quinten Hermans Sven Nys Pim Ronhaar Cian Uijtdebroeks Tim Wellens Juan Ayuso Justine Ghekiere Angelo De Clercq Tim Merlier Thibau Nys

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved